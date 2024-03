Mais de 30 instituições de ensino superior dos EUA participam de feira no Brasil

De 3 a 18 de abril, o EducationUSA vai promover uma feira educacional com diversas universidades norte-americanas de renome. Comemorando o bicentenário das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, o EducationUSA vai levar para o Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo a maior feira presencial educacional de instituições de ensino superior norte-americanas.



"Esta é uma excelente oportunidade para quem procura graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta-duração e cursos de inglês", disse a embaixada dos EUA no Brasil.







Os participantes vão ter a oportunidade de conversar diretamente com os diretores de admissão das universidades, tirar dúvidas e obter mais informações sobre as instituições. Os orientadores do EducationUSA vão estar prontos para informar sobre os requisitos do processo de candidatura, provas, bolsas de estudo e oportunidades. Representantes da Embaixada e Consulados dos EUA também vão estar presentes para explicar sobre o processo de solicitação do visto de estudante.

A feira é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site: bit.ly/EDUSAFAIR2024BR

Os EUA continuam ocupando os primeiros lugares no ranking mundial em educação superior de alta qualidade e é o destino mais procurado por alunos internacionais. O país investe em tecnologia, pesquisa e inovação e atrai estudantes qualificados do mundo todo. Além disso, existem mais de 4.700 instituições de ensino superior nos EUA, que oferecem inúmeras oportunidades de cursos e bolsas de estudo para alunos brasileiros, independentemente do perfil acadêmico e financeiro.

Saiba mais sobre a Feira EducationUSA Brasil 2024.

O EducationUSA é o escritório oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. O EducationUSA tem mais de 40 representações em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão do escritório é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA.

Para mais informações sobre a Feira do EducationUSA, entrar em contato com [email protected]