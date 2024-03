Tribunal de Nova York dá mais 10 dias para Trump pagar fiança e reduz valor

Um tribunal de apelação de Nova York deu a Donald Trump mais 10 dias para pagar sua fiança enquanto apela da sentença de fraude civil contra ele. A Corte também reduziu a quantia necessária para US$175 milhões.

É uma grande tábua de salvação para o ex-presidente, que, junto com seus filhos adultos e sua empresa, foram multados em mais de 464 milhões de dólares, incluindo juros, depois que o juiz Arthur Engoron descobriu que Trump e seus co-réus inflaram fraudulentamente o valor de seus ativos.

A decisão afasta a perspectiva, por enquanto, da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que busca apreender ativos do ex-presidente para executar a sentença contra ele. Trump estava tendo problemas para encontrar os meios para pagar os mais de US $500 milhões, o total que ele precisaria antes da decisão de apelação de segunda-feira.

Trump disse na Truth Social nesta segunda-feira (25) que “cumprirá a decisão e colocará um título, títulos equivalentes ou dinheiro” para atender aos termos do julgamento. Seus advogados disseram na semana passada que ele estava tendo problemas para cobrir o valor total, observando que os bancos não aprovariam títulos de mais de US $100 milhões.



A decisão afirmou que o título de US$175 milhões estará em vigor até pelo menos setembro, o que significa que James não poderá buscar a execução do julgamento contra Trump até então.



A ordem suspendeu a execução de várias penalidades que Engoron havia passado além da multa, incluindo que Trump e seus filhos ainda podem administrar um negócio em Nova York e obter empréstimos de instituições financeiras de Nova York por enquanto.

A ordem bloqueou essas penalidades na sentença, mas também afirmou que o monitor ordenado pelo tribunal e a nomeação de um diretor de conformidade permanecerão em vigor.



Fonte: CNN.

BREAKING: Republican nominee for the 2024 presidential election Donald Trump reacts to Appeals Court ruling in New York reducing the bond to $175 million and granting him a 10-day extension to post it, says it is all about election interference. WATCH pic.twitter.com/cAAQpSbNcB