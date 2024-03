Grandes empresas dos EUA estão alimentando a desigualdade, aponta estudo

As empresas sediadas nos EUA estão ganhando mais dinheiro do que nunca e estão devolvendo esse dinheiro aos bolsos dos acionistas ao invés de melhorar o salário dos funcionários, de acordo com uma nova pesquisa da organização anti-pobreza Oxfam International.



Uma das razões pelas quais o S&P 500 subiu mais de 10% até agora este ano é porque os investidores esperam que os dividendos – uma redistribuição dos lucros de uma empresa para os seus acionistas – aumentem. O pagamento de dividendos aos acionistas por empresas do S&P 500 atingiu um novo recorde em 2023, e esse número deverá crescer em 2024, segundo dados do CME Group.

O que está acontecendo: As 200 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos viram seus lucros líquidos combinados dispararem para US$ 1,25 trilhão em 2022, um ganho de 63% em relação a 2018. Cerca de 90%, ou US$ 1,1 trilhão, desse lucro foi para os acionistas por meio de recompra de ações e pagamentos de dividendos, segundo a pesquisa.

Ao mesmo tempo, concluiu o estudo, apenas 10 dessas 200 empresas fizeram declarações públicas em apoio ao pagamento de um salário digno.

Em contraste, a remuneração dos CEO – muitas vezes reforçada pelas ações das empresas – aumentou quase um terço para essas empresas desde 2018, segundo a Oxfam. Para algumas dessas empresas, a proporção média de remuneração entre CEO e trabalhador está agora acima de 1.500 para 1, concluiu a confederação sem fins lucrativos.

Os críticos das recompras dizem que elas permitem que executivos ultra-ricos manipulem os mercados, ao mesmo tempo que canalizam os lucros das empresas para si próprios, em vez de para os trabalhadores. Impedir ou restringir a recompra de ações, argumentam, libertaria dinheiro das empresas para investir mais no crescimento e aumentar os salários.

As empresas rebatem que utilizam recompras de ações para distribuir eficientemente o excesso de capital. Limitar as recompras, dizem os seus apoiantes, poderia reduzir a liquidez nos mercados bolsistas e prejudicar os preços das ações. Os executivos normalmente usam recompras para reduzir o número de ações no mercado, aumentando assim a demanda pelas ações e o lucro por ação.

Exacerbando a desigualdade: A Oxfam, num relatório compilado com base em dados disponíveis publicamente, argumentou que as maiores empresas dos EUA também reforçaram a desigualdade racial e de gênero no local de trabalho, dando prioridade às recompras e ao aumento de dividendos em detrimento do bem-estar dos seus próprios funcionários.



“Agora temos oito bilionários possuindo o que metade da população possui, e provavelmente veremos um trilionário na próxima década. Estes são números inacreditáveis que indicam que estamos numa nova Era Dourada”, disse Irit Tamir, diretora sênior do departamento do setor privado da Oxfam América. De acordo com a instituição de caridade, as oito pessoas mais ricas do mundo juntas têm maior riqueza do que os 50% mais pobres.

O relatório da Oxfam – recolhido através da análise dos 10-K das empresas, declarações de procuração e outros dados públicos – concluiu que o sector retalhista, que é o mais demograficamente diversificado do país, era também o menos igualitário.

Mais da metade dos funcionários do varejo são pessoas de cor e quase 60% são mulheres. Mas dos executivos do setor, cerca de 70% eram brancos e 78% eram homens. Ao mesmo tempo, concluiu o estudo, as empresas de retalho e de alimentação e bebidas pagaram os salários médios mais baixos de qualquer sector em 2022 – abaixo dos 20.000 dólares por ano.

Aumento da evasão fiscal: O presidente Joe Biden, nas suas propostas orçamentais para 2025, direcionou-se para os americanos mais ricos e delineou planos para um imposto de 25% sobre aqueles com mais de 100 milhões de dólares em riqueza.

“Nenhum bilionário deveria pagar uma taxa de imposto mais baixa do que um professor, um trabalhador de saneamento, uma enfermeira”, disse ele no seu discurso sobre o Estado da União, em 7 de março.

As empresas também estão a conseguir evitar taxas de imposto elevadas, de acordo com uma análise recente do Institute for Policy Studies e da Americans for Tax Fairness. A análise concluiu que os executivos de algumas grandes empresas dos EUA ganharam mais dinheiro entre 2018 e 2022 do que as suas empresas pagaram em impostos federais.

O estudo da Oxfam descobriu que, em média, as empresas farmacêuticas pagaram apenas 11,6% em impostos em 2022 (um valor inferior aos 11,8% em 2021). A taxa de imposto sobre as sociedades nos EUA é de 21%, mas há uma variedade de formas legais para as empresas e os indivíduos reduzirem as suas contas fiscais.

Fonte: CNN Business.