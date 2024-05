'Estuprador de mau hálito' é preso após 16 anos foragido nos EUA

Um estuprador condenado apelidado de “estuprador de mau hálito” foi preso mais de 16 anos depois de fugir de Massachusetts.

Tuen Lee – que foi preso no norte da Califórnia na terça-feira, 28, – invadiu a casa de uma colega de trabalho e a estuprou em 2 de fevereiro de 2005, segundo a Polícia Estadual de Massachusetts.

“Ele foi finalmente identificado pelo DNA e por seu hálito horrível, que lhe rendeu o apelido de ‘O estuprador do mau hálito’”, disse a polícia em comunicado.



Em 2007, um júri considerou Lee culpado de estupro e sequestro, segundo o US Marshals Service. Mas ele já havia fugido do estado. As autoridades caçaram Lee durante anos, com os detetives dedicando centenas de horas à busca, disse a polícia. Os investigadores também divulgaram o caso no programa de TV “America’s Most Wanted”, segundo a polícia.



Então, este ano, a polícia localizou uma casa multimilionária de propriedade de uma mulher em Diablo, Califórnia, cerca de 40 quilômetros a leste de Oakland.



Na terça-feira, a polícia vigiou Lee e uma mulher saindo daquela casa e eles fizeram uma parada de trânsito em seu carro, disseram as autoridades.



Lee inicialmente deu às autoridades um nome falso, disse a polícia estadual, mas depois admitiu sua verdadeira identidade, que foi confirmada por impressões digitais.

“Sua companheira, depois de 15 anos juntos na Califórnia, nunca soube quem ele realmente era”, disse a polícia estadual.



Fonte: ABC News.