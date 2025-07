Corte de Apelação dos EUA considera inconstitucional ordem de Trump sobre cidadania por nascimento

Uma corte federal de apelação dos Estados Unidos decidiu que a ordem executiva assinada por Donald Trump para restringir a cidadania por nascimento é inconstitucional. A medida, suspensa por liminar desde fevereiro, buscava impedir que filhos de imigrantes sem status legal automático obtivessem cidadania americana.

A decisão foi tomada pela Corte de Apelações do 9º Circuito, que afirmou que a ordem "contradiz o texto claro da 14ª Emenda", a qual garante cidadania a "todas as pessoas nascidas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição". A corte considerou inválida a interpretação do governo Trump de que filhos de imigrantes indocumentados não estariam sujeitos à jurisdição americana.

A ordem, assinada no primeiro dia do segundo mandato de Trump, instruía as agências federais a negar documentos de cidadania a crianças nascidas no país se os pais fossem imigrantes ilegais ou estivessem com vistos temporários. Especialistas jurídicos apontaram que a 14ª Emenda garante cidadania para todos os nascidos em solo americano, com poucas exceções.

A Casa Branca contestou a decisão e afirmou esperar ser vitoriosa em novos recursos. Já o 9º Circuito sustentou que a interpretação do governo é "forçada e sem base legal" no contexto histórico da emenda, ratificada em 1868.

O caso chegou à corte após ação judicial movida por estados democratas. O tribunal entendeu que os estados têm legitimidade para processar, já que seriam financeiramente afetados por mudanças nas regras de cidadania.

A decisão foi assinada pelos juízes Ronald Gould (indicado por Clinton) e Michael Daly Hawkins (indicado por Obama). O juiz Patrick Bumatay (indicado por Trump) discordou parcialmente, alegando que os estados não têm legitimidade para mover a ação neste momento.

Embora o tema já tenha sido levado ao Supremo Tribunal dos EUA, ainda não houve decisão sobre o mérito da política de Trump. A Corte apenas limitou o alcance das liminares nacionais, permitindo que ordens judiciais sejam mais específicas, mas mantendo a suspensão da política em âmbito nacional.

Fonte: CBS