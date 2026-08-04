Chegadas de brasileiros aos EUA crescem e país permanece entre os cinco maiores mercados emissores

Mais de 162 mil brasileiros viajaram aos Estados Unidos em maio de 2026, mantendo o Brasil entre os principais mercados internacionais, segundo dados oficiais do governo americano.

O número de visitantes internacionais aos Estados Unidos voltou a crescer em maio de 2026. De acordo com o Escritório Nacional de Viagens e Turismo (NTTO), o país recebeu 5,76 milhões de turistas estrangeiros no período, um aumento de 2,3% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

O Brasil manteve sua posição entre os principais mercados emissores de turistas para os EUA. Em maio, 162.556 brasileiros desembarcaram no país, garantindo a quinta colocação no ranking geral, atrás apenas de México, Canadá, Reino Unido e Índia.

Entre os mercados de longa distância, que excluem México e Canadá, o Brasil aparece em terceiro lugar, com 144.132 visitantes, ficando atrás apenas do Reino Unido e da Índia.

Os brasileiros também tiveram destaque no intercâmbio educacional. Em maio, o Brasil foi o quarto maior país de origem de estudantes que chegaram aos Estados Unidos, com 1.518 desembarques, atrás apenas de China, Índia e Coreia do Sul.

Já nas viagens de negócios, os principais mercados emissores foram Reino Unido, Índia, Japão, Alemanha e China.

No sentido contrário, os americanos também viajaram mais para o exterior. Em maio, os Estados Unidos registraram 9,87 milhões de embarques internacionais, um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período de 2025.

O México permaneceu como o principal destino dos viajantes americanos, recebendo 3,35 milhões de visitantes, o equivalente a quase 34% de todas as viagens internacionais realizadas pelos norte-americanos no mês.

Fonte: Panrotas