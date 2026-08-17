Walmart faz recall de kits de sopa de tomate por risco de contaminação por Listeria

Mais de 3.200 unidades foram distribuídas em lojas de 29 estados; FDA orienta consumidores a não consumir o produto

Um fabricante de Maryland está recolhendo 3.240 kits de sopa de tomate vendidos em algumas lojas do Walmart nos Estados Unidos devido ao risco de contaminação pela bactéria Listeria, informou a FDA.

Os produtos foram distribuídos exclusivamente em unidades do Walmart de 29 estados, entre 30 de junho e 7 de julho.

A fabricante Kettle Cuisine iniciou o recall depois que testes identificaram a presença de Listeria no produto. Até o momento, não há relatos confirmados de pessoas que tenham ficado doentes após consumir a sopa.

Qual produto foi recolhido?

O recall envolve:

Marca: Marketside

Produto: kit de sopa de tomate

Peso: 14 onças, cerca de 397 gramas

Validade: 22 de agosto

Código do produto: 194346474004

O produto foi vendido em lojas do Walmart nos estados de Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Geórgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Missouri, Mississippi, Carolina do Norte, Nova Jersey, Novo México, Nevada, Nova York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Texas, Virgínia, Vermont, Wisconsin e Virgínia Ocidental.

O que fazer se você comprou?

A FDA orienta os consumidores a não consumir o produto. A recomendação é descartá-lo ou devolvê-lo à loja onde foi comprado para solicitar reembolso.

A agência também recomenda lavar as mãos após manusear o produto e higienizar superfícies que possam ter entrado em contato com a sopa.

A FDA alerta que não é possível determinar se o alimento está seguro apenas pelo cheiro ou pela aparência.

A Listeria pode causar sintomas como dor de cabeça intensa, rigidez, náusea, dor abdominal e diarreia, podendo provocar complicações mais graves em alguns casos.

Fonte: CBS