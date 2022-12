Veja os melhores shows de luzes de Natal no sul da Flórida

Estamos na época mais maravilhosa do ano. O clima está ficando mais frio e Miami está começando a se iluminar para as festas de fim de ano.



As exibições de luzes e comemorações de fim de ano acontecem em diversas partes do sul da Flórida. Veja abaixo algumas das mais famosas na área de Miami.

Lugar Encantado Norte de Miami



Durante décadas, os moradores deste bairro do norte de Miami uniram forças para decorar as casas, as árvores e os quintais de sua rua residencial com milhares de luzes coloridas. Coloque uma música relaxante, desligue os faróis e dirija devagar para absorver a alegria.

Quando: Até o Dia dos Três Reis, em 6 de janeiro.

Onde: Bloco 1800 do Nordeste 137º Terraço

Preço: Gratuito, mas doações são aceitas

Fantasia natalina de luzes



Achamos que é assim que o Pólo Norte se parece. Dirija pela atração de férias de 3,5 milhas com luzes brilhantes, 65 exibições em grande escala e experiências em 3D. Este é o 28º ano para o Holiday Fantasy of Lights.

Quando: até 1 de janeiro.

Onde: Tradewinds Park, North Entrance, 3600 W Sample Rd., Coconut Creek

Preço: $ 24 por carro, $ 2 por par de óculos de efeito especial

Sinfonia em Luzes



O Gulfstream Park foi transformado em um país das maravilhas do inverno - com 250.000 luzes LED e muita música natalina para guiar o caminho para o Papai Noel, que também fará uma aparição. Haverá também elfos, quebra-nozes sobre palafitas e apresentações musicais ao vivo. Um show de luzes de 10 minutos com neve artificial (!) começará no início da hora entre 18h e 22h.



Quando: até 31 de dezembro.



Onde: 901 S Federal Hwy, Hallandale Beach



Preço: Gratuito



Outros eventos para conferir

Zoo Lights no ZooMiami, "Light Up The Night" no CityPlace Doral, a árvore de Natal de 100 pés em Delray Beach, o Winterfest Boat Parade que acontece no sábado e o Santa's Circus na Jungle Island.