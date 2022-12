Babá brasileira é presa após ser flagrada batendo em criança em Fort Myers (FL)

Uma brasileira de 44 anos de Fort Myers (FL) foi presa depois que policiais viram um vídeo feito pela mãe da criança, que mostra ela agredindo uma crianças sob seus cuidados.

Fernanda Regina Souza Duarte Carvalho foi detida na terça-feira, 6, após denúncia dos pais da criança. Ela enfrenta quatro acusações de crueldade infantil, de acordo com o relatório de prisão do Departamento de Polícia de Fort Myers, costa oeste da Flórida.



Segundo a polícia, a brasileira é acusada de esbofetear, chutar e tirar a criança do chão com brutalidade.

Os pais da criança se mudaram para o sudoeste da Flórida há quatro meses, vindo do do Brasil, e estavam morando com Carvalho, que também tomava conta de seus filhos.

Depois de perceber um comportamento estranho de seus filhos, junto com arranhões e hematomas, eles instalaram uma câmera na sala de estar.

“E foi quando ela viu que ela estava maltratando o bebê. Ela chutou o bebê”, disse a mãe.

A mãe compartilhou apenas um vídeo com o jornal Wink News, mas disse que seu marido compartilhou vários outros com a polícia de Fort Myers.

Os vizinhos estão chocados com as acusações, dizendo que Carvalho é uma pessoa generosa, alguém em quem poderiam confiar os próprios filhos.

A brasileira foi libertada da prisão na tarde de quinta-feira sem fiança, segundo o jornal. Ela enfrenta quatro acusações de crueldade contra uma criança e deve voltar ao tribunal no mês que vem.