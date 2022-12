Miami é a melhor cidade dos EUA para expatriados, aponta pesquisa

Em todo o mundo, as pessoas concordam que a melhor cidade dos Estados Unidos para tentar viver e trabalhar no exterior é Miami, no sul da Flórida.

O destino de praia e vida noturna do sul da Flórida ocupa o 12º lugar entre 50 cidades globais como um dos melhores lugares para expatriados viverem e trabalharem no exterior, de acordo com uma pesquisa com mais de 12.000 entrevistados da InterNations, uma comunidade de expatriados on-line com mais de 4,5 milhões de membros globais.

Não muito atrás está a cidade de Nova York, que ocupa o 16º lugar entre 50.



Miami e Nova York são as únicas cidades dos EUA consideradas para o ranking, que requer uma amostra de pelo menos 50 participantes da pesquisa que moram no destino.

A pesquisa, realizada em fevereiro de 2022 e divulgada no final de novembro, pediu aos expatriados que avaliassem sua satisfação em cinco categorias principais, incluindo qualidade de vida (como um ambiente saudável e transporte público robusto), facilidade de adaptação (como a simpatia dos residentes locais) , finanças pessoais (como acesso a cuidados de saúde acessíveis), trabalho no exterior (como segurança no emprego e uma economia local estável) e “essenciais para expatriados”, que cobrem a vida digital, opções de moradia, barreiras linguísticas e lidar com o governo local e administrativo tarefas.







Os expatriados em Miami dizem que é muito fácil se instalar, ajustar-se à cultura local, encontrar acesso à internet de alta velocidade em casa, pagar sem precisar sacar dinheiro e abrir uma conta bancária local.

Miami também se tornou um ponto de acesso crescente para os americanos: um punhado de empresas de tecnologia e finanças se mudou para lá durante a pandemia, atraídas pelo clima quente e pelas vantagens fiscais. As pessoas também estão trocando grandes cidades como Nova York e Los Angeles por Miami, onde um influxo alimentado pela Covid aumentou o mercado imobiliário e tornou mais caro viver.







A cidade do sul da Flórida não se classificou tão bem no índice de “trabalhar no exterior” da pesquisa. Enquanto os recém-chegados desfrutam de amplas oportunidades de carreira e de uma comunidade empresarial criativa, cerca de 1 em cada 4 está insatisfeito com o horário de trabalho.

Eles também relatam estar insatisfeitos com o transporte público de Miami e com os cuidados de saúde inacessíveis, se não completamente inacessíveis.







No 16º lugar, os recém-chegados a Nova York dizem que a cidade é ótima para suas carreiras, com a maioria dizendo que está feliz com o mercado de trabalho local, satisfeito com suas oportunidades de carreira pessoal, transporte público robusto e vida digital acessível. A maior desvantagem de morar lá, no entanto, está nas finanças pessoais: 58% dos expatriados que moram em Nova York estão insatisfeitos com o custo de vida, em comparação com 35% que sentem o mesmo em todo o mundo.

No geral, Miami e Nova York se destacam com ótimas opções de lazer, perspectivas de carreira, uma cultura acolhedora e poucas barreiras linguísticas, mas são prejudicadas pelo alto custo de vida e baixas pontuações no índice de “qualidade de vida” da InterNations, incluindo viagens e trânsito , saúde e bem-estar e segurança e proteção.

Ainda assim, uma esmagadora maioria, 85%, dos expatriados que vivem em Miami estão felizes com sua vida em geral, assim como 74% dos expatriados em Nova York, em comparação com a média global de 71%.

Valência, na Espanha, é a cidade número 1 para expatriados viverem e trabalharem no exterior em 2022, seguida por Dubai e Cidade do México.



