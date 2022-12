Aluguel ainda está alto no sul da Flórida; veja programas de ajuda

Embora o crescimento geral dos aluguéis tenha começado a desacelerar, os aluguéis ainda são significativamente mais altos do que há um ano. O aluguel típico no sul da Flórida é de cerca de US$ 2.827, um aumento de 16% em relação ao ano anterior.



“Os salários não acompanharam o aumento do custo de vida. Continua sendo o maior problema para muitos residentes que estão lutando para pagar o aluguel aqui”, disse Linda Taylor, CEO da H.O.M.E.S., uma organização sem fins lucrativos que ajuda a encontrar moradias acessíveis para residentes de baixa renda.



Ainda há ajuda disponível por meio de alguns programas de condados e municípios. Aqui está o que o sul da Flórida está oferecendo em termos de assistência de aluguel.



Condado de Palm Beach



O programa de Assistência de Aluguel de Emergência do condado desembolsou mais de $ 82 milhões de dólares, com cerca de $ 14,7 milhões restantes.



Até o momento, o condado ajudou 10.202 famílias com pagamentos de aluguel, assistência de serviços públicos e custos de realocação. Cerca de US$ 77 milhões foram diretamente para assistência de aluguel, US$ 2,2 milhões para realocação e US$ 3,2 milhões em serviços públicos.

O programa está aceitando inscrições até 16 de dezembro às 17h, após o que será temporariamente fechado até 1º de fevereiro devido ao grande volume de inscrições recebidas.

O condado está utilizando outras fontes de financiamento para garantir que o maior número possível de pessoas seja ajudado: eles estão abrindo inscrições no programa Emergency Food and Shelter em 3 de janeiro para um máximo de $ 2.000 de assistência mensal de aluguel por até três meses para pessoas em risco de despejo.

Condado de Broward



O Condado de Broward também está distribuindo assistência de aluguel por meio de seu Programa de Assistência de Aluguel de Emergência. Até agora, cerca de US$ 79.615.621 foram enviados para famílias carentes: US$ 76.308.148 para assistência direta ao aluguel, US$ 2.053.196 para assistência de realocação e US$ 1.254.277 para serviços públicos.

O condado ainda está aceitando inscrições e restam cerca de US$ 9 milhões nos fundos. Os interessados em candidatar-se podem fazê-lo aqui.

Boca Raton



A cidade tem oferecido assistência aos locatários usando fundos de uma subvenção federal.

De acordo com o programa, os locatários podem se qualificar para uma concessão única de até seis meses de pagamentos de habitação atrasados elegíveis, até US$ 15.000 por família.

Para uma pessoa, a renda anual máxima é de US$ 51.550 e, para uma família de quatro pessoas, é de US$ 73.600.

Até agora, cerca de $ 134.000 foram gastos e um total de 32 famílias foram ajudadas com este programa. Restam $ 233.000 no programa para assistência ao locatário.

Coral Springs



A cidade de Coral Springs está usando sua parte de US$ 1 milhão em fundos federais para assistência financeira a locatários elegíveis na cidade que tiveram um aumento de aluguel de mais de 5% de abril de 2020 até agora.

Para se qualificar, os locatários devem alugar em Coral Springs, ter prova documentada de que o aluguel aumentou mais de 5%. Os elegíveis podem receber até US$ 3.600 para ajudar na diferença do aumento por até seis meses.

Eles ainda estão aceitando inscrições, pois restam cerca de $ 746.365 no programa. Até agora, 76 famílias foram ajudadas. Para mais informações, entre em contato com a cidade em 954-344-5910.

Fort Lauderdale



A cidade de Fort Lauderdale tem um programa de assistência de aluguel para locatários que enfrentaram um aumento de aluguel ocorrido a partir de abril de 2020 para a mesma unidade de aluguel. Sob o programa, aqueles que se qualificam podem receber até seis meses de assistência, até US$ 3.000.

O programa ainda está ativo até que os fundos se esgotem ou não haja mais necessidade. Atualmente, há cerca de $ 355.000 em fundos. Desde a segunda rodada de financiamento, 81 candidatos ajudaram. Para obter mais informações, ligue para 1-833-385-7368.

Hallandale Beach



O Programa de Estabilização de Aluguéis da Agência de Redesenvolvimento Comunitário de Hallandale Beach ainda está aberto e oferece assistência de aluguel por até 12 meses para residentes qualificados. O programa está disponível apenas para residentes que moram na área do HBCRA e tiveram um aumento de aluguel de 20% ou mais.

A assistência máxima por candidato ao programa seria de $ 6.000 por um ano, ou até $ 500 por mês. A prioridade é dada a idosos com 60 anos ou mais e famílias com familiares menores de 18 anos.

Até o momento, a cidade recebeu cerca de 20 inscrições.

Hollywood



A cidade está em parceria com a HOPE South Florida para oferecer assistência de aluguel com base no inquilino para famílias encaminhadas a eles como parte de um sistema chamado Continuum of Care. O programa oferece assistência de aluguel que inclui um depósito de segurança, subsídio de aluguel e depósito de serviços públicos.

Eles podem ajudar um número limitado de domicílios com renda igual ou inferior a 80% da área mediana; no entanto, pelo menos 90% dos domicílios elegíveis devem ter renda igual ou inferior a 60% da área mediana.



Plantation



O programa de assistência ao aluguel da cidade ainda está aberto e disponível para aqueles que precisam de ajuda com o aluguel devido a problemas relacionados à COVID.

Para se qualificar, uma família de quatro pessoas não pode ganhar mais do que $ 72.550 para receber a assistência de aluguel de até $ 15.000. Os candidatos precisam mostrar que estão desempregados ou subempregados devido à COVID-19. O aluguel é pago diretamente ao locador.

Vinte e uma famílias foram ajudadas até agora com $ 279.000 restantes em fundos.

Fonte: Sun Sentinel.