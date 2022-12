Projeto de lei da FL exige tratamento de overdose de opioides em instituições de ensino

Um novo projeto de lei apresentado pelo deputado Jervonte Edmonds para a Sessão Legislativa de 2023 exige que as faculdades e universidades da Flórida tenham medicamento de emergência contra overdose de opioides em residências e dormitórios estudantis.



De acordo com o projeto de lei, cada instituição seria obrigada a ter um suprimento contra opioides de emergência por autoinjeção ou de aplicação intranasal em cada residência ou dormitório de propriedade ou operado pela instituição.



O projeto de lei faz referência a “antagonistas” de opioides, que incluem naloxona, cloridrato ou qualquer droga de ação semelhante que bloqueie os efeitos de uma dose letal de opioides.

Como a Naloxona para spray nasal, que é comercializada sob o nome de Narcan. Ela bloqueia os produtos químicos da família dessas substâncias (heroína, oxicodona, morfina e fentanil, entre outros) e os impede de aderir aos receptores do sistema nervoso.

Os membros do Florida College System seriam obrigados a armazenar os suprimentos em um local claramente marcado que seja facilmente acessível aos assistentes residentes ou outros funcionários da instituição.



Além disso, o projeto de lei estabelece que as universidades devem fornecer treinamento na administração dos medicamentos para pelo menos um assistente ou funcionário residente para cada conjunto residencial.



Caso o projeto de lei avance por meio de legislação, o Conselho de Educação da Flórida e o Conselho de Governadores, juntamente com o Departamento de Saúde do estado, trabalharão para elaborar regulamentos e especificações para sua aplicação.







De acordo com o relatório do médico legista de 2019, 38 jovens morreram naquele ano devido a overdose de drogas - 27 dos quais morreram especificamente de overdose relacionada a opioides.



Um relatório publicado pelo Departamento de Polícia da Flórida na semana passada destacou um aumento de 10% nas mortes por overdose de drogas em 2021.

De acordo com o relatório, os resultados toxicológicos indicam que as drogas estavam presentes no momento da morte em 16.138 das 36.523 mortes que os médicos legistas investigaram no ano passado.

O FDLE registra 8.411 mortes relacionadas a opioides, um aumento de 569 mortes, ou sete por cento, em comparação com 2020.

De acordo com o Departamento de Saúde em outubro, a Flórida ultrapassou 4.000 casos de overdose fatais relatados este ano, com o número real provavelmente muito maior, já que os condados do estado continuam lutando com a introdução de opioides falsificados.



No relatório da FDLE, São Petersburgo registrou o maior número de mortes causadas por fentanil, um tipo de opioide sintético, com 654, seguido por Ft. Lauderdale (611 mortes), Jacksonville (560 mortes) e West Palm Beach (547 mortes).



Fonte: The Capitolist.