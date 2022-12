Alunos do jardim de infância da Flórida receberão kit de identificação

A procuradora-geral Ashley Moody anunciou que kits gratuitos de identificação infantil serão distribuídos aos pais de todos os alunos do jardim de infância na Flórida.



Os kits destinam-se a ajudar os pais em caso de emergência e devem ser guardados em casa pelos pais ou encarregados de educação que os desejem. Nenhum governo ou agência de aplicação da lei manterá os kits ou as informações neles contidas. Eles estão sendo distribuídos como medida de precaução apenas para serem usados em caso de emergência, com a esperança de que nenhum pai ou responsável tenha que usá-los.



Os kits incluem cartões de identificação que devem conter informações sobre as características físicas das crianças, bem como fotografias, impressões digitais e DNA.



De acordo com o Programa Nacional de Identificação Infantil, mais de 800.000 crianças desaparecem a cada ano nos Estados Unidos – uma a cada 40 segundos. O Departamento de Aplicação da Lei da Flórida disse que mais de 25.000 casos de crianças desaparecidas foram relatados às agências policiais da Flórida em 2021.



"Este é um presente de segurança do escritório do AG. Não vai para um banco de dados", disse o Diretor Executivo do Programa Nacional de Identificação Infantil, Kenny Hansmire. "Esperamos em Deus que nunca seja usado, mas se eles precisarem entregá-lo à polícia, queremos que eles o tenham."



Os kits de identificação infantil facilitam a coleta de informações de identificação pelos pais, registrando facilmente as características físicas, fotografias, impressões digitais e DNA de seus filhos em cartões de identificação. Eles são mantidos em casa pelos pais ou responsáveis, se necessário.



"É para os pais usarem caso o impensável aconteça em uma situação urgente. Esses kits ajudarão a polícia a encontrar crianças rapidamente", disse Moody.



As autoridades policiais disseram que cada segundo conta nessas investigações, e os kits são uma ferramenta importante para encontrar crianças desaparecidas.



"Quando algo assim acontece, seja uma fuga ou, na pior das hipóteses, o sequestro de uma criança, o tempo é essencial", disse o xerife do condado de Hernando, Al Nienhuis. "Literalmente, minutos podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso."

Aproximadamente 250.000 kits serão fornecidos a todos os distritos escolares da Flórida para distribuição a escolas públicas, privadas e charter para pais de alunos do jardim de infância.