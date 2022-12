"Múltiplos desembarques", diz Patrulha de Fronteira da Flórida sobre migração ilegal

Os agentes da Patrulha de Fronteira em Florida Keys estão respondendo aos desembarques ilegais de migrantes quase ininterruptos há semanas. O mais recente aconteceu na manhã de terça-feira, 13.



Na segunda-feira, a agência federal informou que as chegadas no sul da Flórida aumentaram cinco vezes em relação ao ano passado. O número de migrantes cubanos que a Guarda Costeira intercepta no mar ao longo do Estreito da Flórida deve ser três vezes maior neste ano fiscal se a taxa até agora se mantiver.



A agência impediu 2.982 pessoas de Cuba que tentavam chegar ao sul da Flórida desde o início de outubro. De 1º de outubro de 2021 até o final de setembro, a Guarda Costeira informou ter interceptado 6.182 cubanos no mar, número que já era o maior em quase uma década.



Os que conseguem chegar à costa da Flórida sem ser interceptados no mar, geralmente são encaminhados para a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA em Miami e processados para deportação.



“Os agentes estão respondendo a vários desembarques de migrantes em Keys esta manhã”, disse Adam Hofffner, chefe da divisão de operações de Miami da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA ao Miami Herald/FLKeysnews.com na terça-feira.



No domingo, 11, quase 80 pessoas de Cuba chegaram a bordo de embarcações caseiras em quatro desembarques separados, informou a Patrulha de Fronteira em comunicado. Também houve vários desembarques na segunda-feira e várias interceptações no mar ao largo de Keys por tripulações da Guarda Costeira dos EUA.



Desde 1º de outubro, início do ano fiscal, a Patrulha de Fronteira deteve cerca de 2.350 migrantes, a maioria de Cuba, que desembarcaram no sul da Flórida, principalmente em Keys. Durante o mesmo período do ano passado, esse número era de pouco menos de 500 pessoas.

Os desembarques constantes estão sobrecarregando os recursos locais em Keys, de acordo com o xerife do condado de Monroe, Rick Ramsay.



O necrotério do condado tem vários corpos não reclamados que se acredita serem de pessoas de Cuba que morreram tentando fazer a perigosa jornada marítima para uma vida melhor. E os barcos migrantes - a maioria improvisados- cobrem os manguezais e as costas do arquipélago.



As Keys também estão se tornando um destino cada vez mais frequente para os migrantes haitianos que escapam da escalada da violência das gangues e da instabilidade política e econômica. Ao contrário dos migrantes cubanos, que chegam quase diariamente em embarcações menores, costuma passar meses sem a chegada de um grupo de migrantes haitianos. Mas quando chegam, estão em embarcações sobrecarregadas, às vezes com mais de 100 pessoas a bordo.



Fonte: Miami Herald.