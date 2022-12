Flórida é o estado com mais motoristas agressivos nos EUA, revela pesquisa

O GasBuddy, um aplicativo que avalia os hábitos de direção dos usuários, estudou milhões de motoristas durante o fim de semana do feriado de Ação de Graças de 2022 para classificar "As 10 principais cidades com os motoristas de férias mais agressivos".

Com três cidades na lista, a Flórida foi nomeada "o estado de direção mais agressivo em geral". Jacksonville e Orlando ficaram com o segundo e quarto lugares, respectivamente. Tampa-St. Petersburg ficou em 8º lugar.



Tucson, no Arizona, é a cidade que conquistou o primeiro lugar entre os motoristas mais agressivos pelo segundo ano consecutivo.



Cidades dos EUA com motoristas mais agressivos:

Tucson, AZ

Jacksonville, FL

Nashville, TN

Orlando, FL

Birmingham, AL

Richmond, VA

Oklahoma City, OK

Tampa-St. Petersburg, FL

Salt Lake City, UT

Memphis, TN.



Para calcular suas classificações, o GasBuddy analisou hábitos de direção como aceleração rápida, frenagem brusca e excesso de velocidade em seu aplicativo móvel.



“As férias podem trazer à tona o melhor e o pior de nós, tentando correr para fazer tudo e preparar antes das férias, juntamente com preços altos e aumento do tráfego, vemos fusíveis mais curtos na estrada e mais estresse contribuem para o desperdício de dinheiro ”, disse Patrick De Haan, chefe de análise de petróleo da GasBuddy, em um comunicado à imprensa.



O GasBuddy também classificou "As 10 principais cidades com os motoristas de férias menos agressivos". Zero cidades da Flórida entraram nessa lista.



“Além do elemento de segurança, dirigir agressivamente e correr custa caro ao consumidor ao reduzir a eficiência de combustível. Como 2022 trouxe alguns dos preços de combustível mais altos já vistos, respirar fundo e desacelerar enquanto dirige pode melhorar o consumo de combustível dos motoristas em até 25%, o que significa que motoristas seguros terão economias extras para gastar durante a temporada de férias.