'Estuprador brutal' da Flórida é capturado após mutilar mulher

Um homem procurado por ser um “estuprador brutal” na Flórida foi localizado e detido pela polícia de Orage County, na região central do estado.



Bruce Whitehead, 54, estuprou e mutilou uma mulher na Pine Hills Road, perto de North Lane, em Orlando, no sábado, 10 de dezembro.



A vítima disse que conheceu Whitehead no Florida Mall no sábado e depois foi para vários locais diferentes com ele. Na local final, a vítima disse que Whitehead a estuprou e tentou matá-la, mas ela conseguiu lutar e escapar. Espera-se que a vítima sobreviva, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Orange.



Com tatuagens “inconfundíveis”, White é um predador sexual registrado, disseram os policiais de Orange County.



De acordo com os registros do Departamento de Correções da Flórida, Whitehead passou 30 anos na prisão de 1987 a 2017 sob a acusação de sequestro, agressão sexual armada e tentativa de homicídio em primeiro grau em um caso de Duval County em 1986.



Agora, com esse último crime, Whitehead enfrenta acusações de sequestro armado, agressão sexual armada e tentativa de homicídio.



Fonte: canal ActionNewsJax.