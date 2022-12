DeSantis assina projeto de lei que busca estabilizar mercado de seguros da Flórida

O governador republicano Ron DeSantis assinou uma lei abrangente de seguro de propriedade nesta sexta-feira, 16. Um dos principais objetivos da legislação é evitar que o processo de reclamações acabe sendo resolvido nos tribunais, um problema que aumenta os custos legais para as seguradoras, disse DeSantis.

"Este projeto de lei reforça o incentivo para litigar", disse DeSantis antes de assinar o projeto de lei em Fort Myers, uma área devastada pelo furacão Ian em setembro. “Isso vai fazer uma enorme, enorme diferença.”



A Flórida tem lutado para manter o mercado de seguros saudável desde 1992, quando o furacão Andrew devastou Homestead, eliminou algumas operadoras de seguros e deixou muitas empresas remanescentes com medo de escrever ou renovar apólices na Flórida. Os riscos para as transportadoras também vêm crescendo à medida que a mudança climática aumenta a força dos furacões e a intensidade das tempestades.

Mas além de ser propenso a furacões, DeSantis disse que a Flórida precisa reduzir os custos legais para as seguradoras.

“O mercado de seguros imobiliários da Flórida era muito bom para os advogados. Muito bem. Isso tornou muitas pessoas muito, muito ricas. Mas a questão é: é do seu interesse ter uma situação como essa? E não acho que seja", disse DeSantis.

O novo projeto de lei criará um fundo de resseguro de US$ 1 bilhão, colocará desincentivos para evitar ações judiciais frívolas e forçará alguns clientes a trocar uma seguradora de último recurso criada pelo Estado, Citizens Property, por uma seguradora privada, mesmo que a apólice custe mais . Ele também estabelecerá prazos mais rigorosos ao longo do processo de reivindicações para tentar garantir que os proprietários não enfrentem atrasos na cobertura.

Mimi Bright, de Parkland, disse que não esperava alívio para os segurados tão cedo, mas está feliz que os legisladores estejam abordando o assunto.

Os prêmios de seguro residencial de Bright saltaram de cerca de US$ 4.600 por ano para quase US$ 8.000 depois que sua operadora fechou e ela teve que mudar para o Citizens. Ela disse que está preocupada com a disposição do novo projeto de lei que poderia forçar um proprietário a aceitar uma apólice de uma seguradora privada, mesmo que seja mais cara.



Os prêmios anuais médios subiram para mais de US$ 4.200 na Flórida, o que é o triplo da média nacional. Cerca de 12% dos proprietários de imóveis no estado não têm seguro de propriedade, em comparação com a média nacional de 5%, de acordo com o Insurance Information Institute, uma organização de pesquisa financiada pelo setor de seguros.

A indústria de seguros registrou dois anos consecutivos de perdas líquidas de subscrição superiores a US$ 1 bilhão na Flórida. Seis seguradoras faliram este ano, enquanto outras estão deixando o estado.

Associated Press.