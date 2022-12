Investigação relaciona sistema de adoção da Flórida com o tráfico sexual de menores

Uma investigação de um ano do South Florida Sun Sentinel expôs a cumplicidade do sistema de bem-estar infantil da Flórida no tráfico sexual de menores, por meio de evidências encontradas em registros do governo, ações judiciais estaduais e federais, estudos de pesquisa e entrevistas com vítimas e familiares.



Quando o sistema de bem-estar infantil da Flórida aceita uma menina, as chances de ela ser traficada para fins sexuais aumentam.



A Flórida explorou uma brecha para continuar enviando meninas vulneráveis para lares coletivos, apesar de uma lei federal que desencoraja seu uso. As adolescentes nessas casas foram perseguidas por traficantes que às vezes “invadem” o quarteirão, esperando que uma garota caminhe até a loja da esquina.



Jovens com histórico de exploração sexual comercial fogem de lares coletivos em um ritmo alarmante, e esses fugitivos são ainda mais suscetíveis ao tráfico sexual. No entanto, uma vez que eles se foram, ninguém se esforça para encontrá-los, e nada na lei da Flórida exige que eles o façam.



É uma mistura perigosa: meninas de lares adotivos e vítimas de tráfico compartilham muitas das mesmas vulnerabilidades – uma história de abuso ou exploração, instabilidade em casa, parentalidade insuficiente e fragilidade emocional.



Como não há amigos, parentes ou famílias adotivas suficientes para cuidar dos adolescentes, muitos deles são colocados em lares institucionais administrados por funcionários. Essas residências coletivas às vezes são colocadas em bairros inseguros, onde os imóveis são mais baratos e onde os traficantes estão do lado de fora.



“Eles estão procurando por garotas que ninguém está procurando, e isso é basicamente uma descrição de garotas em lares adotivos”, disse Joan Reid, pesquisadora da Universidade do Sul da Flórida e professora associada que documentou a conexão entre lares adotivos e tráfico sexual infantil.

A Flórida é conhecida por seu tráfico sexual desenfreado e é um estado turístico repleto de hotéis, o principal local para esse crime, aponta a investigação.



Com a crescente atenção ao assunto, as denúncias de tráfico sexual infantil para a Linha Direta de Abuso da Flórida aumentaram nos últimos anos, chegando a 3.182 no ano passado, com os números mais altos nos condados de Broward, Miami-Dade e Orange, nessa ordem.



Mas identificar quem é responsável por permitir que crianças adotivas caiam no tráfico é um desafio, disse Reid. Isso porque o Legislativo da Flórida votou em 1998 para privatizar o sistema de assistência social, deixando o cuidado das crianças nas mãos de contratados. Nos condados de Broward e Palm Beach, esse contratante é a ChildNet Inc.; em Miami-Dade, é a Citrus Family Care Network; e em Orange County, é Embrace Families CBC. Eles, por sua vez, contratam subcontratados para operar casas coletivas.



Culpa do estado?



O vice-chefe de gabinete do DCF, Mallory McManus, disse ao Sun Sentinel que a Flórida “fez grandes avanços na redução do número de crianças em creches coletivas” e disse que seria injusto culpar o sistema de assistência social por esse problema.

“Não é apenas o fato de a criança estar em um orfanato que aumenta sua vulnerabilidade para se tornar vítima de tráfico humano – mas o abuso ou negligência que a levou aos cuidados do estado”, disse McManus em um e-mail.



Antes da privatização, o Departamento de Crianças e Famílias frequentemente chegava às manchetes sobre casos de crianças negligenciadas, abusadas ou desaparecidas. A privatização não resolveu o problema, dizem os defensores da criança, mas desviou a culpa do estado.



Seja administrado diretamente pelo DCF ou por contratados privados, o sistema de assistência social da Flórida tem falhado com os jovens há anos, disse Robert Latham, diretor associado da Clínica Jurídica Infantil e Juvenil da Universidade de Miami.



Em setembro de 2022, 29% dos adolescentes em lares adotivos da Flórida estavam em lares coletivos, de acordo com relatórios do DCF. Os números foram ainda maiores no território da ChildNet dos condados de Broward e Palm Beach - 36%. No condado vizinho de Miami-Dade, 19% dos adolescentes estavam em lares coletivos. No território da Embrace Families CBC dos condados de Orange, Osceola e Seminole, foi de 31%.



O Defensor Público do Condado de Broward, Gordon Weekes, relatou o que considerou condições “inseguras” e “abusivas” em uma carta de 2014 redigida sem rodeios ao DCF depois que ele visitou vários lares coletivos no Condado de Broward.



Sua carta ao chefe do DCF alegou que os trabalhadores do bem-estar infantil sabiam que as meninas nos lares coletivos eram alvo de traficantes sexuais, “mas pouco [foi] feito para abordar o recrutador de tráfico que ronda a área em busca de meninas vulneráveis em lares adotivos como presa."



A vice-diretora de comunicações do DCF, Laura Walthall, disse que os 249 lares da Flórida não são a primeira preferência para colocar crianças adotivas. “O objetivo principal é colocar as crianças em um ambiente familiar onde todas as suas necessidades possam ser atendidas”, disse Walthall em um e-mail.

Mas, em 21 de outubro, havia apenas 18 lares adotivos familiares em todo o estado aprovados para cuidar de uma vítima do tráfico.



O último relatório anual sobre crianças adotivas traficadas na Flórida, pelo Escritório estadual de Análise de Políticas de Programas e Responsabilidade do Governo, constatou que 21% das 377 vítimas verificadas de tráfico de crianças em 2021 estavam em um orfanato do DCF.



Caso Jayden Frisbee



Trabalhadores do bem-estar infantil intervieram na vida de Jayden Frisbee quando ela tinha 5 anos. Seus pais estavam lutando contra o vício em analgésicos, então sua avó, Glenda Usher, acolheu Jayden e suas duas irmãs mais novas.



Mas aos 14 anos, a avó pediu ajuda ao DCF porque a adolescente estava rebelde. Ela foi então colocada em um grupo institucional por três semanas e depois em um lar adotivo estilo família em um bairro de alta criminalidade em Jacksonville, quando começou a usar drogas.



Ela morreu em 2021, aos 16 anos, no banheiro de um motel Jacksonville Studio 6. Antes disso, Jayden foi transferida para 12 lares adotivos em um ano e meio, e traficantes de sexo da vizinhança a alcançaram ao longo do caminho.