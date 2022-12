Mais de 80 imigrantes cubanos são deportados após barco naufragar em Key West (FL)

A Guarda Costeira dos EUA repatriou quase sete dúzias de imigrantes cubanos dias depois de terem sido resgatados em Florida Keys.

Na manhã de sexta-feira, 16, os vigilantes do setor de Key West foram alertados sobre um barco de imigrantes virado 85 milhas a sudoeste de Key West. Cutter Charles David Jr. liderou a tripulação da Guarda Costeira e resgatou 82 pessoas.



Os migrantes foram enviados de volta a Cuba no domingo.

Desde 1º de outubro, disseram as autoridades, barcos da Guarda Costeira interditaram 3.450 imigrantes cubanos.



Desaparecidos



A Guarda Costeira dos EUA está procurando por nove pessoas de Cuba que estão desaparecidas depois que outro barco virou na praia de Lake Worth, no condado de Palm Beach, na manhã de domingo.



A agência disse nesta segunda-feira, 19, em um comunicado divulgado no Twitter que os velejadores resgataram um homem da água por volta das 15h30, e ele disse que fazia parte de um grupo de 10 imigrantes que deixou Cuba em 10 de dezembro.



No entanto, é incomum que um barco tenha navegado tão ao norte quanto o condado de Palm Beach. A maioria das embarcações improvisadas chega a Florida Keys e, ocasionalmente, ao condado de Miami-Dade.



Fonte: WSVN e Miami Herald.

