Crianças sequestradas em Ohio são encontradas na Flórida

Crianças que haviam sido sequestradas em Ohio foram encontradas em uma parada de trânsito de uma rodovia de Defuniak Springs, na Flórida. Dois envolvidos no esquema foram presos. O Gabinete do Xerife do Condado de Walton afirmou que a situação é de um casal envolvido no sequestro dos pais.

Ashley Nicole Holter, mãe de 27 anos, tirou seus seis filhos de seus avós e fugiu de Ohio em uma minivan com o namorado, Nicholis Andrew Adams, de 26 anos. A dupla tinha mandados ativos de Lancaster, de acordo com o escritório do xerife. Os registros do Tribunal de Apelações Comuns do Condado de Fairfield (CPS) mostraram que os Serviços de Proteção à Criança assumiram a custódia de todos os seis filhos de Holter em 8 de dezembro e os colocaram sob os cuidados de seus avós. Depois que Holter os levou de volta, os investigadores rastrearam seu celular, mostrando que ela havia partido para a Flórida.

Holter falou brevemente com o CPS por telefone no sábado, dizendo que ela residia na Flórida e não tinha planos de voltar para Ohio. O CPS deu ao casal um prazo para devolver as crianças a Ohio. Os registros do tribunal mostraram que eles ignoraram e um juiz do condado de Fairfield emitiu mandados de prisão.

Os policiais do condado de Walton encontraram e pararam a minivan do casal em um trecho da Interestadual 10 em DeFuniak Springs, Flórida. Lá dentro, eles encontraram as seis crianças que tinham de 1 até nove anos de idade. O escritório do xerife disse que o grupo estava sujo e não era alimentado há dias. Sua Unidade de Proteção à Criança os levou sob custódia e está trabalhando para reuni-los com seus avós.

Os policiais prenderam Holter e Adams por sequestro e cárcere privado. O escritório do xerife levou o casal de volta para Ohio, onde os registros do tribunal do condado de Fairfield mostraram que cada um deles estava sendo acusado de interferência criminosa na custódia. Ambos estão detidos sob fiança de $ 75.000, e os promotores pediram que eles fossem monitorados por GPS.

Fonte: Fox 8