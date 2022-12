Adolescentes sofrem tentativa de sequestro em Pompano Beach

Os detetives do Gabinete do Xerife de Broward estão investigando uma tentativa de sequestro de três garotas que ocorreu na madrugada de domingo, 18, em Pompano Beach.

De acordo com os detetives, três jovens do sexo feminino estavam voltando para casa pouco antes da 1h da manhã quadra 2700 do Nono Tribunal do Nordeste, quando um homem de bicicleta se aproximou delas.



Duas das meninas fugiram imediatamente, mas uma terceira, de 14 anos, continuou andando até perceber que o homem a seguia. Depois de tentar fugir, o suspeito bloqueou seu caminho e tentou agarrá-la pelo capuz, disseram as autoridades.

Detetives disseram que o homem disse a ela para subir em sua bicicleta, no entanto, a garota gritou e conseguiu fugir.

As meninas alertaram imediatamente os adultos de confiança após o incidente e contataram as autoridades. Os detetives da BSO divulgaram o vídeo das duas garotas fugindo e a terceira atrás antes de chamar a polícia.

Moradores disseram ao Local 10 News que o incidente ocorreu porque a área geralmente fica quieta no início da manhã, mas que é incomum esse tipo de incidente.

As meninas disseram que o suspeito é um homem negro, com aproximadamente 1,70 metro de altura e musculoso. Ele é careca ou tem cabelo muito curto sem pelos faciais. Acredita-se que sua bicicleta seja de cor escura.

Qualquer pessoa com informações sobre este incidente deve entrar em contato com a detetive da Unidade de Vítimas Especiais da BSO, Yanessa Ayra, pelo telefone 954-321-4200 ou Broward Crime Stoppers, pelo telefone 954-493-8477.



