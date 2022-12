Condados da Flórida abrem abrigos no Natal por causa do frio extremo

A véspera e o dia de Natal serão as temperaturas mais frias que a Flórida já viu nesta temporada, tanto que condados estão anunciando situação de emergência e abrindo abrigos para pessoas em situação de rua e outras vulneráveis.



As temperaturas devem ficar perigosamente frias com vento frio na casa dos 20º F não só no norte e nordeste do estado, mas inclusive na região centro-sul, de acordo com os meteorologistas do First Warning Weather.



Por isso, os centros de aquecimento para climas frios estarão disponíveis a partir desta sexta-feira até a manhã de segunda-feira em cidades na maioria dos condados da Flórida.



Condado de Broward



O condado de Broward declarou uma emergência de clima frio de dois dias, começando às 18h desta sexta-feira e vai até as 9h de domingo. Espera-se que as temperaturas caiam para os 40 graus F no fim de semana em Broward.



Dois abrigos em Fort Lauderdale estão abrindo: o Exército de Salvação localizado em 1445 West Broward Boulevard e o HOPE South Florida em 1100 North Andrews Avenue. Os abrigos estarão disponíveis a partir das 18h e permanecerão abertos durante a emergência de clima frio.

Em Miami-Dade, o Miami-Dade Homeless Trust também está abrindo seus abrigos.



Condado de Palm Beach



Um abrigo para clima frio em Belle Glade abrirá às 19h desta sexta-feira, 23 de dezembro. Ele fechará conforme necessário com base nas condições climáticas descritas no Plano de Abrigo para Climas Frios do condado. O abrigo de transição Belle Glade e Lake Village no Glades está localizado na 341 NW 11th Street.



Condado de Orange



Abrigo Coalition for the Homeless, 18 N. Terry Avenue Orlando, FL 32801

Exército de Salvação Orlando, 416 W. Colonial Drive, Orlando

Orlando Union Rescue Mission, 3300 W. Colonial Drive, Orlando

Covenant House (SOMENTE para jovens de 18 a 21 anos), 5931 E. Colonial Drive, Orlando



Os ônibus LYNX regionais fornecerão transporte gratuito. Os interessados devem informar ao motorista que precisam ir a um abrigo. O motorista transportará os necessitados até o local de abrigo do HSN mais próximo.



Condado de St Lucie



Um abrigo para clima frio estará aberto sexta, sábado, domingo e segunda-feira, das 17h às 7h. O abrigo fica no Percy Peek Gym, localizado na 2902 Avenue D em Fort Pierce.



Condado de Osceola



A Primeira Igreja Metodista Unida em St. Cloud (localizada na 1000 Ohio Ave. em St. Cloud) abrirá suas portas nesta sexta-feira às 18h para fornecer abrigo do frio para os sem-teto. A abertura será às 20h30 na véspera de Natal.



Aqueles que precisam de transporte para o abrigo podem pegar uma carona em um ônibus LYNX sem nenhum custo, simplesmente dizendo ao motorista que estão indo para o abrigo.



Condado de Lake



Abrigos abertos de sexta a segunda-feira para os vulneráveis ao frio.

• Trinity Assembly of God, 200 Urick Street, Fruitland Park, que funciona 24 horas por dia.

• LifePointe Church, 3551 E. Orange Avenue, Eustis, que funciona diariamente das 17h às 8h.



Um abrigo de aquecimento adicional do Exército de Salvação localizado na 2605 South Street, Leesburg, estará aberto para os residentes durante o dia. O abrigo de aquecimento funcionará das 7h30 às 13h de sábado a segunda-feira.



Condado de Indian River



Na sexta e no sábado, o Exército de Salvação, localizado na 2655 5th Street SW em Vero Beach, servirá como um abrigo para o frio para as primeiras 40 pessoas que chegarem. Funcionará das 17h às 7h da manhã seguinte. Dependendo das condições meteorológicas, o abrigo pode abrir no domingo à noite.

Condado de Okeechobee



Os centros de aquecimento estarão abertos nas noites de sexta, sábado e domingo a partir das 17h30 e permanecerão abertos até o vento esfriar acima de zero na manhã seguinte. Se ninguém chegar até as 22h, os centros não permanecerão abertos. Não são permitidas armas, drogas, álcool ou animais de estimação no centro. Ele está localizado na RiteLife em 202 NE 2nd St., Suite 5, em Okeechobee. Para obter mais informações, ligue para 561-503-1232.



Condado de Martin



Nenhum neste momento.



Com informações dos canais WPBF, WFTV e Local 10.