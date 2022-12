Novas leis da Flórida que entrarão em vigor em 2023

Várias novas leis chegarão quando o calendário passar de 2022 para 2023 em menos de uma semana.





Uma das novas leis pretende estabilizar o sistema de seguros patrimoniais em todo o estado. A indústria de seguros da Flórida enfrentou desafios muito antes do furacão Ian com seu vento forte e chuvas maciças com um acompanhamento semanas depois por um Nicole muito prejudicial.



A nova lei, de acordo com a análise do projeto de lei on-line, “proíbe o segurado de atribuir, no todo ou em parte, qualquer benefício de seguro pós-perda sob uma apólice de seguro residencial ou comercial emitida em ou após 1º de janeiro benefícios pós-perda sob tal política são nulos, inválidos e inexequíveis.”



Os contratos de cessão celebrados antes do início do novo ano ainda serão considerados válidos.







O SB 292 estabeleceu novas políticas para exames de recém-nascidos. Em janeiro, os hospitais da Flórida e outras instalações de parto licenciadas pelo estado precisarão fazer a triagem de recém-nascidos para citomegalovírus (CMV) se uma criança falhar no teste de audição, que já é exigido após o nascimento.

A nova lei também descreve os prazos de triagem de CMV para partos domiciliares e prazos específicos para encaminhamento de teste de audição e instruções se a criança for reprovada.







O SB 2514 é o Registro Eletrônico de Impostos, pois o estado reduzirá seu limite de depósito e pagamento no próximo ano para gerar mais economia de custos, reduzindo o número de papéis devolvidos e cheques recebidos.

De acordo com a lei atual, os contribuintes devem “apresentar declarações e remeter pagamentos eletronicamente quando o valor dos impostos pagos no ano fiscal anterior for de US$ 20.000 ou mais”. A nova lei reduziria esse valor para US$ 5.000 ou mais.







O HB 7049 remove os requisitos de que os avisos legais sejam publicados em um jornal impresso ou em seu site. As agências governamentais também poderão colocá-los no site de acesso público de um condado.

As agências governamentais em um condado com menos de 160.000 habitantes devem realizar uma audiência pública para determinar se os residentes têm acesso adequado à Internet antes de publicar esses avisos legais online. O Condado de Leon não se enquadra nesse limite.



Fonte: WCTV.