Casal é preso em blitz na FL após criança ser encontrada coberta de fezes e baratas

Um casal da Flórida foi preso na terça-feira, 21, depois que policiais disseram ter encontrado uma criança coberta de fezes e baratas durante uma parada de trânsito.



O Gabinete do Xerife do Condado de Monroe disse que parou o motorista de um carro que estava dirigindo de forma imprudente.



No carro estavam o motorista identificado como Zachary Sousa Engren, 22, uma passageira, Jillian Larae Meyers, 20, um homem de 24 anos e um menino de 2 anos também estavam no carro.

Tão logo parou o veículo, os policiais disseram que encontraram uma pistola Glock calibre 40 sob o banco do passageiro, bem como maconha. Eles disseram que o carro estava imundo, cheio de embalagens de comida, roupas e lixo usados.



O escritório do xerife disse que também havia répteis e insetos em caixas no porta-malas.



As baratas estavam rastejando sobre a criança, que cheirava a dejetos humanos, disse a polícia. Engren e Meyers disseram aos policiais que a criança estava sob seus cuidados e disseram que usavam fraldas. Os policiais disseram que não encontraram fraldas no carro e o casal contou histórias conflitantes sobre quando a criança comeu pela última vez. O casal disse que estava morando no veículo.



Os policiais retiraram a criança do carro e notificaram o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida.

Engren e Meyers foram levados para a prisão. Ambos foram acusados de abuso infantil, porte de maconha, porte de maconha sintética e porte de apetrechos para maconha.



O homem de 24 anos não foi preso. Ele disse que todos estavam em Florida Keys para coletar répteis e insetos e que não tinha conhecimento das drogas ou da arma.



A criança foi colocada sob os cuidados do Departamento de Crianças e Famílias.



Fonte: Nexstar Media.