DeSantis se junta a outros republicanos e pede o fim da declaração de emergência COVID-19

Na semana passada, o governador Ron DeSantis juntou-se a 24 outros governadores republicanos para pedir ao presidente Joe Biden que encerrasse a declaração de emergência COVID-19 que ajudou a levar a um aumento nas inscrições no programa Medicaid da Flórida.

Os governadores enviaram uma carta instando Biden a permitir que uma “emergência de saúde pública” federal expirasse em abril. A declaração de emergência foi inicialmente emitida em 2020 e foi repetidamente prorrogada. A carta dizia que foi prorrogado até pelo menos 11 de janeiro, embora os estados acreditem que será prorrogado até abril porque não receberam notificação de que terminará.



“Pedimos que você permita que o PHE (emergência de saúde pública) expire em abril e forneça aos estados a certeza necessária bem antes de sua expiração”, disse a carta.

O Medicaid é financiado conjuntamente pelos governos estadual e federal. Durante a emergência, o governo federal aumentou sua parcela da conta em 6,2 pontos percentuais por meio de uma fórmula conhecida como Percentual de Assistência Médica Federal.

Mas, ao mesmo tempo, os programas estaduais do Medicaid não foram capazes de eliminar os beneficiários que, de outra forma, poderiam não se qualificar para a cobertura. Isso ajudou a aumentar as listas do Medicaid na Flórida e em outros estados.

Por exemplo, a Flórida tinha cerca de 3,76 milhões de pessoas inscritas no Medicaid em março de 2020, quando a pandemia atingiu o estado. Em novembro de 2022, tinha quase 5,58 milhões de pessoas inscritas, de acordo com dados publicados no site da Agência Estadual de Administração de Cuidados de Saúde.

“O PHE está afetando negativamente os estados, principalmente por aumentar artificialmente nossa população coberta pelo Medicaid… independentemente de os indivíduos continuarem a ser elegíveis para o programa”, disse a carta dos governadores. “Embora a correspondência federal aprimorada forneça alguma assistência para atenuar os custos crescentes devido ao maior número de inscrições em nossos programas Medicaid, os estados são obrigados a aumentar nossa correspondência não federal para cobrir adequadamente todos os inscritos e não podem cancelar a inscrição de membros do programa, a menos que o façam. voluntariamente."

Em uma decisão de outubro de estender a emergência de saúde pública até janeiro, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA apontou para as “consequências contínuas” da pandemia do COVID-19.

O Medicaid, que atende moradores de baixa renda da Flórida, idosos e pessoas com deficiência, é uma grande parte do orçamento estadual de cada ano. Os legisladores aprovaram em março um orçamento de 2022-2023 que incluía US$ 38,6 bilhões para a Agência de Administração de Cuidados de Saúde, que opera a maior parte do programa.

Outros governadores que assinaram a carta eram de Alabama, Alasca, Arizona, Arkansas, Geórgia, Idaho, Indiana, Iowa, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee , Texas, Utah, Virgínia e Wyoming.



Fonte: Click Orlando.