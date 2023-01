300 imigrantes desembarcam em parque nacional em Florida Keys

Um parque nacional dos EUA que compreende um aglomerado de ilhas em Florida Keys foi fechado nesta segunda-feira, 2, depois que 300 imigrantes desembarcaram no fim de semana.

O Parque Nacional Dry Tortugas, cerca de 113 quilômetros a oeste de Key West, foi fechado para que a polícia e o pessoal médico pudessem avaliar os migrantes antes de movê-los para Key West, segundo o parque.



“O fechamento, que deve durar vários dias, é necessário para a segurança dos visitantes e funcionários devido aos recursos e espaço necessários para atender os migrantes”, disseram os funcionários do parque em comunicado.

O parque nacional fica no extremo sul dos EUA continentais e atrai mergulhadores e praticantes de snorkel por seus recifes de corais, tartarugas marinhas, peixes tropicais e naufrágios.

“Como em outras partes de Florida Keys, o parque viu recentemente um aumento no número de pessoas que chegam de barco de Cuba e desembarcam nas ilhas do Parque Nacional Dry Tortugas”, disse o Serviço Nacional de Parques em um comunicado à imprensa.



No fim de semana, 160 outros migrantes desembarcaram em Middle e Upper Keys, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Monroe, cuja jurisdição abrange Florida Keys.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA disse em um tweet que pelo menos 88 migrantes eram de Cuba. As equipes da Patrulha de Fronteira e da Guarda Costeira dos EUA que patrulham o sul da Flórida e Keys têm experimentado a maior escalada de migrações por barco em quase uma década, com centenas de interceptações nos últimos meses, principalmente de pessoas de Cuba e Haiti.

Em um comunicado à imprensa, o xerife do condado de Monroe, Rick Ramsay, criticou a resposta federal ao aumento na chegada de migrantes, dizendo que eles estavam esgotando os recursos locais. O escritório do xerife foi informado pela Patrulha de Fronteira dos EUA que a resposta federal a alguns dos desembarques de migrantes pode ter que esperar um dia, disse o comunicado à imprensa.

“Isso mostra a falta de um plano de trabalho do governo federal para lidar com uma questão de migração em massa que era previsível”, disse Ramsay.