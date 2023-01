Temperaturas devem cair no final de semana na Florida

O novo ano está começando quente no sul da Flórida antes que outra frente fria chegue na área e traga um resfriamento necessário.

Na segunda-feira, Fort Lauderdale e Miami tiveram leituras de índice de calor em torno de 87F ao meio-dia.

Terça-feira, continuamos principalmente com taxa de chuva com temperaturas, mais uma vez, saindo dos 70F e chegando a meados dos 80 Fahrenheit. Com a umidade no lugar, as temperaturas aproximam-se de 90F graus.

A frente se aproxima na quinta-feira, então alguns chuvisqueiros são possíveis, permitindo que as temperaturas na manhã de sexta-feira caiam para uma faixa mais baixa a meados de 60F.

Podem ocorrer pancadas de chuva prolongadas, mas muito dispersas, na sexta-feira, mas o mais notável será a queda da umidade para o fim de semana.

Na região Central da Florida as temperaturas devem baixar no final de semana entre 40F e 60F