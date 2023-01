Posse do governador da Flórida Ron DeSantis

O governador da Flórida, Ron DeSantis (R), fez um juramento de posse e um discurso inaugural ao iniciar seu segundo mandato, no edifício do Capitólio em Tallahassee (Capital da Florida).

Ele chamou a Flórida de “terra prometida de sanidade” e prometeu fazer da Flórida um farol para a liberdade em todo o país.

DeSantis é governador desde janeiro de 2019. Ele foi reeleito em novembro após derrotar o adversário Charlie Crist (D), ex-governador da Flórida e representante dos EUA.

Embora o governador não tenha mencionado explicitamente suas ambições mais amplas, incluindo uma possível candidatura presidencial republicana em 2024, suas palavras carregavam temas claros de sua luta política pela frente.

“Rejeitamos essa ideologia acordada. Buscamos a normalidade, não a loucura filosófica”, disse DeSantis. “Nós nunca vamos nos render à multidão acordada. A Flórida é onde os acordados vão para morrer.”

A força da vitória de DeSantis na reeleição em novembro – a margem mais ampla que uma corrida para governador da Flórida viu em quatro décadas – fez dele um guia para os republicanos em um ano repleto de oportunidades perdidas e decepções. E aos 44 anos, ele continua sendo um dos candidatos mais jovens do partido à Casa Branca, com suas ambições nacionais em plena exibição durante dois dias de festividades de inauguração em Tallahassee, que acontecem sob o slogan “O Estado Livre da Flórida”.

A segunda-feira foi palco de um coquetel à luz de velas e jantar, enquanto a terça-feira foi marcada com um baile inaugural, onde doadores contribuíram entre US$ 50.000 e US$ 1 milhão para o Partido Republicano da Flórida. Após o juramento, a primeira-dama Casey DeSantis liderou “Um brinde a um milhão de mães” para homenageando as mulheres que trabalharam e se voluntariaram na campanha.