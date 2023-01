Dois homens são presos por atear fogo em casa com 21 pessoas dentro

Dois homens estão atrás das grades no condado de Lee depois que o Departamento de polícia informou que eles trabalharam juntos para incendiar uma casa com 21 pessoas ainda dentro.

Ulysses Rivera, 42, e Orlando Rivera, 63, foram presos no dia 1º de janeiro, depois que os dois "colocaram várias pessoas em perigo".

Os oficiais da polícia do Condado de Lee e o Controle de Incêndio de Bonita Springs responderam a um chamado de incêndio criminoso em London Lane em Bonita Springs. Assim que os socorristas chegaram, os policiais descobriram que Ulysses Rivera tinha ameaçado com um facão as pessoas que estavam na residência. Ele então jogou gasolina pela casa enquanto Orlando Rivera ateava fogo ao combustível, segundo as autoridades.

Os policiais disseram que antes de os suspeitos saírem, eles trancaram todas as portas.

As 21 pessoas dentro da casa foram forçadas a sair pelas janelas.

Das quase duas dezenas de pessoas trancadas, quatro ficaram feridas em consequência do incêndio.

Eles disseram ao Fox 4 que são todos guatemaltecos que trabalham duro para enviar dinheiro de volta para suas famílias.

De acordo com um dos moradores da residência, ele disse que na noite do incêndio, ele tinha acabado de ir para a cama depois de comemorar o dia de ano novo e que a pessoa que está no hospital dormia profundamente e não fazia ideia de que a casa estava pegando fogo.

“Uma pessoa começou a contar todos que conseguiram sair e percebemos que faltava alguém”, disse o morador.

“Tive que arriscar minha vida, eu e outro cara fomos buscá-lo”, disse ele.

Ele também informou que a pessoa que eles resgataram estava gravemente queimada e ainda está no hospital.

Ulysses Rivera e Orlando Rivera ainda estão sob custódia.

Os policiais encontraram os dois pouco depois na região do crime e os prenderam.

Ambos enfrentam acusações de agressão agravada e incêndio criminoso, com fianças fixadas em torno de 1 milhão de dólares.

Os dois homens ainda estão sob custódia desde 3 de janeiro.

Materia reprodução: Tampa Bay