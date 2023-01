Corpo de mulher encontrado em Everglades identificado como vítima de tráfico sexual

Um corpo encontrado na quarta-feira ao longo da Alligator Alley em Everglades foi identificado como Ivy Marie Bedell, uma vítima de tráfico sexual de 20 anos do Condado de Broward.

Tentar salvar Bedell tem sido uma obsessão pessoal por seis anos para sua avó, Barbara Lechler, de Deerfield Beach. Lechler implorou implacavelmente aos oficiais do Gabinete do Xerife de Broward por ajuda, apontando para fotos, postagens de mídia social e outras evidências de que sua neta estava sendo traficada desde os 14 anos.

“Eles ignoraram meus pedidos de ajuda”, disse a avó Lechler na manhã de quinta-feira. Os oficiais chegaram ao seu condomínio em Century Village na quarta-feira para dar a notícia de que ela tanto temia.

O gabinete do xerife divulgou um comunicado na quinta-feira dizendo que "fez esforços significativos para tentar salvar Ivy". A declaração disse que um detetive "até forneceu seu telefone celular" para Lechler caso ela precisasse falar com ele. “Os detetives da Unidade de Homicídios da BSO ainda estão tentando ajudar Ivy e sua família conduzindo uma investigação criminal para descobrir como e por que ela foi deixada para morrer.”

“As circunstâncias de onde e por que seu corpo foi deixado ao longo da estrada estão sob investigação criminal”, disse ele. Os resultados dos testes toxicológicos estão pendentes.

Lechler disse que Bedell foi traficada para sexo desde os 14 anos e que sua vida foi recentemente ameaçada por um traficante.

"Ele disse: 'Você nunca vai tirá-la de mim'", contou Lechler. “Eu disse: 'Ivy, entre no carro agora'. Ela disse: 'Ele vai nos matar. Vá em frente e vá, Nana '.

O escritório do xerife disse que investigou as alegações feitas por Bedell. Em fevereiro de 2021, os policiais prenderam um homem, Lorenso Gonzalez, que Bedell disse que a manteve contra sua vontade e a abusou fisicamente. Os registros do tribunal da prisão de Gonzalez, que não identificam Bedell exceto pela idade, dizem que Gonzalez a abordou no Instagram para vendê-la para sexo comercial. Ela aceitou.

Mas as acusações contra Gonzalez foram retiradas depois que Bedell e outra testemunha pararam de cooperar, de acordo com a Procuradoria do Estado de Broward.

Gonzalez está na prisão enfrentando acusações de tráfico humano em um caso não relacionado em Orange County, mostram os registros do tribunal.

Bedell era como muitas das garotas frágeis. Ela estava deprimida e, embora tivesse familiares que a amavam, tinha uma vida familiar conturbada. Lechler disse que criou Bedell porque sua filha, a mãe de Bedell, é viciada em drogas e desaparecia com frequência. A irmã de Ivy Bedell está sendo adotada por outra família. Bedell sentia falta de sua mãe e fugia com frequência na tentativa de se reunir com ela.

Mesmo os esforços mais vigorosos para salvá-la falharam.

“Eu dei a ela tudo o que tinha e mais”, disse Lechler.

Na declaração do escritório do xerife na quinta-feira, a agência disse que os agentes do bem-estar infantil “investigaram dezenas de incidentes envolvendo Bedell, sua mãe e avó. A maioria dessas ligações está relacionada aos problemas de saúde mental documentados de Ivy, uso de drogas e histórico de fuga. Algumas das ligações também estão relacionadas a alegações de negligência e abuso”.

O histórico de Bedell mostra que ela lutou contra o vício em drogas nos últimos anos de sua vida. Ela teve várias prisões por posse de heroína, fentanil e cocaína em 2021 e 2022, levando-a para a prisão, recuperação e, eventualmente, de volta às ruas.

Bedell entrou e saiu do sistema judiciário de Broward durante esses dois anos e passou grande parte fugindo da polícia. A juíza Susan Alspector emitiu vários mandados de prisão contra Bedell depois que ela falhou repetidamente em se apresentar aos programas de tratamento ordenados pelo tribunal. Ela tinha uma audiência marcada para o final deste mês.

No verão passado, Lechler estava esperançoso. Com a ajuda do investigador particular John Rode, um ex-detetive da polícia de Miami-Dade, Bedell foi preso pela polícia de Plantation e enviado para um programa de tratamento de drogas. Ela disse que queria mudar de vida. Mas ela não o fez e foi presa novamente em outubro - desta vez pelo escritório do xerife.

Lechler queria que sua neta fosse colocada em uma instalação de bloqueio. Mas isso não aconteceu.

Em 16 de dezembro, um dia antes do aniversário de 20 anos de Bedell, Lechler disse que foi ao Broward Addiction Recovery Center, pedindo para ver e abraçar sua neta. Ela pegou folhas em forma de coração do chão e esperava entregá-las a ela.

“Eu queria que ela sentisse amor”, disse ela. Depois de ser informada de que não tinha permissão para ver a neta, ela colocou as folhas em uma folha de papel e escreveu mensagens de amor. "Você tem isso!" “Estamos todos orando por você!” disse. Ela enviou uma foto do arranjo, que o centro pendurou na parede do quarto de Bedell.

A última vez que se falaram, em 23 de dezembro, Bedell disse à avó que estava bem e prometeu ficar na unidade de tratamento. Os registros do tribunal dizem que ela cortou a tornozeleira no dia seguinte e fugiu.

“Estou tão chateado com a falha do sistema”, disse Rode na quinta-feira.

Lechler disse que ligou para o escritório do xerife de Broward com tanta frequência que “eles me disseram que eu nunca mais poderia ligar para o 911. É errado... o que eles fizeram comigo, muito menos o que aconteceu com Ivy. ... Por favor, não a deixe morrer em vão.

Se você tiver informações sobre a morte de Bedell, entre em contato com o detetive de homicídios da BSO, Bozena Gajda-Morales, pelo telefone 954-321-4325 ou envie uma dica por meio do aplicativo SaferWatch. Se você deseja permanecer anônimo, entre em contato com Broward Crime Stoppers em 954-493-TIPS (8477), online em browardcrimestoppers.org, ou disque **TIPS (8477) de qualquer telefone celular nos Estados Unidos.

Materia original e na integra SUN SENTINEL