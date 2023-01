Pai busca por filha de 11 anos que desapareceu de ponto de ônibus na Flórida

Um pai está implorando por ajuda depois que sua filha de 11 anos desapareceu de um ponto de ônibus escolar em Riviera Beach na última quinta-feira, 5. A polícia emitiu alerta de desaparecimento na semana passada.

Willis Williams, pai de Jaliyah, acredita que um parente possivelmente pegou e a levou para fora do estado.

A irmã mais velha, Jaquita Williams, 30, confirmou a possibilidade e teme que a menina possa estar com esse parente distante fora do estado. Não foi especificado qual tipo de familiar seria o suspeito.



Jaliyah não é vista desde a manhã de quinta-feira, 5, quando foi deixada no ponto de ônibus na esquina SE da E. 25th Street com a Lake Shore Drive indo para a JFK Middle School como de costume.

Williams disse que deixou a filha no ponto de ônibus e se sentiu seguro em deixá-la lá porque outras crianças estavam presentes. Quando ele voltou naquela tarde para buscá-la após a escola, ela não estava lá.

“Algo me disse: 'OK, quer saber, deixe-me ligar para a escola e ver se eles estão com o ônibus atrasado ', e eles disseram:' Não, todos os ônibus saíram. Ela não está aqui no campus'”, disse Williams.

O Departamento de Polícia Escolar de Palm Beach disse que o caso parece ser uma questão de custódia e que a polícia está procurando fora do condado de Palm Beach. A garota mora com o pai desde 2018, segundo ele.

Jaliyah tem 5 pés, 2 polegadas e 125 libras, olhos castanhos e longos cabelos castanhos presos em tranças. Ela foi vista pela última vez vestindo uma camisa polo turquesa com a seta 87, shorts cáqui e tênis Nike rosa, cinza e branco. Ela também carregava uma mochila rosa da Nike.

Qualquer pessoa com informação sobre Jaliyah deve ligar para o Departamento de Polícia Escolar do Condado de Palm Beach no número 561-434-8700 ou CrimeStoppers no número 800-458-TIPS.



De acordo com o Programa Nacional de Identificação Infantil, mais de 800.000 crianças desaparecem todos os anos na América, uma a cada 40 segundos. Na Flórida, houve mais de 25.000 casos de crianças desaparecidas relatados às agências policiais em 2021, de acordo com o Departamento de Polícia da Flórida.