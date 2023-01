Mega Millions de US$ 3 milhões e US$ 1 milhão saem para a Flórida; jackpot acumula em US$ 1,35 bilhão

O jackpot da Mega Millions subiu para cerca de US$ 1,35 bilhão, depois que ninguém acertou todos os números vencedores no sorteio de terça-feira à noite.

Os números do sorteio foram 7, 13, 14, 15, 18, mais a Mega Bola 9 dourada.



O site do jogo diz que três jogadores da Flórida, Connecticut e Nova York combinaram todas as cinco bolas brancas mais o Megaplier para ganhar US$ 3 milhões.



Outros treze da Flórida, Califórnia, Kansas, Massachusetts, Missouri, Nova Jersey, Nova York, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Virgínia Ocidental acertaram cinco dos números para ganhar o prêmio de US$ 1 milhão.



Os sorteios da Mega Million são realizados às terças e sextas-feiras às 11pm (horário leste). As chances gerais de ganhar um prêmio são de 1 em 24 e as chances de ganhar o jackpot são de 1 em 302.575.350.

De acordo com o site da Mega Millions, o próximo jackpot valerá cerca de US$ 1,1 bilhões com uma opção em dinheiro de US$ 576,8 milhões, o quarto maior jackpot de todos os tempos nos EUA.