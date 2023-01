South Florida Fair traz mundo dos dinossauros e maior roda-gigante dos EUA

A 111ª South Florida Fair (Feira do Sul da Flórida) abre nesta sexta-feira, 13, com diversas atrações, em especial o mundo dos dinossauros no chamado "Dino-Myte", além de mudança para maior segurança dos visitantes.



Voltada à famílias e crianças, a feira deste ano, que acontece até o dia 29 de janeiro, exigirá que todas as crianças de 6 a 17 anos sejam acompanhadas por um adulto ao entrar no recinto da feira após as 20h nas sextas e sábados. O adulto precisará comprovar a idade e, além de pagar a entrada, os visitantes de 6 a 17 anos precisarão comprar uma pulseira de passeio antes de entrar na feira.



No ano passado, incidentes causaram alguns momentos de medo para os visitantes, com correria e confusão entre crianças e adolescentes. Por isso, este ano, a política de segurança entra em vigor meia hora antes, às 20h, em vez das 20h30.



“A segurança está em primeiro lugar em nosso processo de tomada de decisão”, disse o CEO e presidente da feira, Vicki Chouris. “Então decidimos seguir em frente e 'pro-agir' este ano, em vez de reagir.”



Nas noites de sexta e sábado, após as 20h, qualquer pessoa com 17 anos ou menos deve estar acompanhada de um adulto e comprar uma pulseira de passeio por US $ 40 no portão. Se o menor já estiver dentro do recinto antes das 20h, pode ficar dentro da feira.



Dino-Myte



A ideia da Feira é fazer com que os visitantes se sintam dentro do Jurassic Park, interagindo com animatronics das criaturas pré-históricas mais fascinantes que já caminharam sob a face da Terra. Além de dezenas de réplicas de dinossauros em tamanho real, haverão também palestras educativas e teatro de fantoches direcionado a crianças pequenas.



O evento oferece ainda shows de dança e patinação, além um festival musical com direito à competição entre bandas de rock e tributos à gigantes do gênero como Iron Maiden, Scott Weiland, Fleetwood Mac e U2.



A feira traz uma série de brinquedos típicos dos parques de diversão, incluindo o retorno do Midway Sky Eye, a maior roda-gigante itinerante dos Estados Unidos, com altura de 155 pés e mais de 500 assentos.

De longe, é possível avistar as 524 mil luzes de LED coloridas que fazem do brinquedo o espetáculo mais brilhante da feira.



Organizadores disseram que a participação do ano passado foi de 300.000 e eles esperam superar esse número este ano.



Programação:



Onde: 9067 Southern Blvd., West Palm Beach

Quando: 13 a 29 de janeiro

Horário: meio-dia às 22h, de segunda a quinta-feira; 10h às 22h MLK Day e sexta, sábado, domingo; 10h às 20h dia de encerramento.

Custo: 10 anos ou menos grátis; 11 anos ou mais no portão $ 15 na segunda, quarta, quinta, sexta e $ 20 no sábado e domingo; $ 2 de terça-feira. A taxa de entrada não inclui passeios ou estacionamento.

Pulseiras de passeio $ 25 no portão de segunda a sexta-feira, $ 40 no portão no sábado e domingo. Estacionamento $ 10 geral, $ 20 premium.

Informações: 561-793-0333; 800-640-FEIRA; southfloridafair.com