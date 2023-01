Encontrados restos mortais de idosa desaparecida na FL desde o furacão Ian

Os restos mortais de uma mulher da Flórida desaparecida desde que o furacão Ian destruiu sua casa em setembro foram identificados, disse um xerife na quinta-feira, 12. Ao todo, 145 mortes já tinham sido confirmadas no estado desde a passagem do furacão.

Trabalhadores que removem destroços na praia de Fort Myers, atingida com força, descobriram os restos mortais de Ilonka Knes, de 82 anos, no início desta semana em um matagal de manguezais, disse o xerife do condado de Lee, Carmine Marceno, em entrevista coletiva.



Knes foi positivamente identificada por registros dentários e as autoridades dizem que ela se afogou. Os restos mortais de seu marido, Robert Knes, de 81 anos, foram encontrados logo após a tempestade.

“Ela era uma das duas pessoas ainda desaparecidas do furacão Ian”, disse Marceno. “Espero que esta descoberta possa encerrar a família.”



A outra pessoa desaparecida no condado de Lee desde que o furacão atingiu a costa em 28 de setembro é James Hurst, 72, disse o xerife. Hurst disse à família que enfrentaria a tempestade em seu veleiro na praia de Fort Myers, mas não tiveram mais notícias dele novamente.

Antes da descoberta dos restos mortais de Knes, a Comissão de Examinadores Médicos da Flórida relatou na terça-feira 145 mortes confirmadas no estado pelo furacão Ian. Isso aumentaria esse total.

Também houve cinco pessoas mortas na Carolina do Norte, uma na Virgínia e três em Cuba, disseram as autoridades.

Fonte: Sun Sentinel.

