Rede de tráfico ilegal de cobras venenosas é desmantelada na Flórida

Uma investigação que ocorreu ao longo de vários anos levou várias pessoas à prisão por tráfico de cobras na Flórida.

A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission Division of Law Enforcement disse que chefiou a investigação de três anos da "Operação Viper" e apresentou acusações contra oito pessoas, desde contravenções de segundo grau até crimes de terceiro grau relacionados ao tráfico ilegal de cobras venenosas e proibidas.

As oito pessoas presas na Flórida incluem:

Delvin Eugene Sasnett, 32, de Eagle Lake, FL

William Chase Agee, 32, de Holly Hill, Flórida

Dylan Isaac Levin, 30, de Palm Beach Gardens, FL

Edward Daniel Bays, 29, de Southwest Ranches, FL

Jorge Javier Gonzalez, 23, de Miami, FL

Paul Edward Miller, 43, de Cape Coral, FL

Joseph David Switalski Jr, 38, de Plantation, FL

Timothy James Gould, 37, da Pensilvânia.



Quase 200 cobras, compostas por 24 espécies de sete regiões diferentes do globo, foram compradas ou vendidas por investigadores disfarçados da FWC para ou de traficantes de vida selvagem, disse a FWC.

"Algumas dessas cobras estão entre as mais perigosas do mundo", disse o major Randy Bowlin, líder da seção de investigações e inteligência da FWC DLE. "As regras e leis da Flórida existem para proteger o público e evitar a ocorrência de tragédias."



Algumas dessas espécies incluem o taipan do interior, bushmaster, rinoceronte víbora, víbora africana, víbora do Gabão, mamba verde, víbora dos cílios, várias espécies de cobra cuspidora, cobra da floresta, víbora e víboras em escala de serra.

O FWC disse que estava recebendo “relatórios de inteligência e reclamações” indicando que existe um mercado ilegal para a venda e compra de répteis venenosos e altamente perigosos na Flórida.

Muitas das atividades ilegais foram divulgadas em sites especializados ou páginas de mídia social fechadas, de acordo com o FWC. Uma vez que os acordos do mercado negro fossem acertados, os infratores teriam reuniões pessoais com agentes disfarçados, onde combinariam comprar ou vender as cobras com pleno conhecimento de que não eram licenciados e não podiam comprá-las legalmente.

O tráfico de vida selvagem ocupa o quarto lugar atrás de drogas, armas e seres humanos na atividade global de acordo com o FWC. A Wildlife Conservation Society estima que o tráfico ilícito de vida selvagem esteja entre US$ 7,8 bilhões e US$ 10 bilhões por ano.

