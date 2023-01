Turistas se deparam com enorme jacaré cruzando trilhas de pântano em Naples (FL)

Um grupo de turistas que caminhava em uma trilha em um parque de Naples (FL) se deparou com um enorme jacaré (American alligator) cruzando o caminho. A cena foi flagrada no CREW Bird Rookery Swamp Trails na segunda-feira, 16.



O animal passou tranquilamente de um lado para o outro, sem atacar por se sentir ameaçado pelos humanos que estavam próximos.

Apesar de suas mandíbulas poderosas e hábitos alimentares oportunistas, os jacarés raramente caçam pessoas. Embora certamente sejam conhecidos por atacar humanos, isso é raro. Estudos mostram que os jacarés são responsáveis por menos de 6% dos ataques fatais em humanos.



Eles têm mandíbulas poderosas capazes de esmagar conchas e ossos, permitindo-lhes se alimentar de uma grande variedade de presas. Suas dietas variam de invertebrados menores a mamíferos maiores.







Como com qualquer animal selvagem, nunca se aproxime ou tente alimentá-los. Alimentar um jacaré pode fazer com que eles associem humanos à comida e se tornem mais agressivos no futuro.



A Flórida tem milhares de jacarés americanos e crocodilos americanos. Em 1987, o jacaré americano conquistou o título de réptil oficial da Flórida. Há muitos deles nadando por aí, por isso, não é incomum topar com algum mais próximo ao quintal ou estrada.



Esses répteis famintos são mais comumente encontrados na Flórida e no sudeste dos Estados Unidos. Além de viver em ambientes de água doce, eles também habitam águas salobras perto de margens e canais.



Se você tiver a chance de ir até o Parque Nacional dos Everglades, vai avistar um jacaré na natureza com mais facilidade. Estima-se que 1,5 milhão de jacarés americanos vivam apenas na Flórida, mais de 200.000 no Everglades.