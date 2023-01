Brasileiros relatam instabilidade e sumiço de dinheiro em contas do Bank of America

Brasileiros que moram na Flórida relataram instabilidade no sistema do Bank of America e sumiço de dinheiro na conta na manhã desta quarta-feira, 18, em alguns casos.



Segundo os relatos recebidos pelo Gazeta News, há falhas nas transações para o aplicativo Zelle, de envio de dinheiro. O dinheiro e as transações simplesmente desapareceram, dizem.



"Acordei hoje com o saldo da minha conta no negativo, as minhas transações do zelle simplesmente desapareceram, tiraram 3 mil dólares da minha conta. Liguei para o banco, mas como está congestionado de ligações, uma gravação diz que não pode falar naquele momento", contou Jordana ao GN.

"Além de tirar o meu dinheiro, me deixaram menos 800 dólares negativo. Fui ao banco e falaram que o problema é nacional e que enquanto verificam não posso sacar dinheiro nem fazer nenhuma outra transação", relatou Nice Bittencourt.

Um cliente brasileiro conta que foi até uma das agências e foi informado que o banco já está verificando o problema e o dinheiro será retornado para as contas dos clientes. "O problema seria com o Zelle e não do banco diretamente", disse.



Publicações nas redes sociais confirmam as reclamações de clientes afetados em outras partes do país.

“Vi que o Bank of America estava em alta e minha conta foi impactada, feliz quarta-feira a todos”, disse Keira Renee em um tweet.

“Estou à beira de um colapso. Onde está meu dinheiro?" outro cliente twittou.

Os clientes estão reclamando de dinheiro faltando em depósitos e transações Zelle. Muitos disseram que ligaram para o serviço de atendimento ao cliente do banco e não tiveram sorte em obter nenhuma informação.

Alguns clientes podem ter recebido uma mensagem no aplicativo do Bank of America dizendo que as transações Zelle de sábado a terça-feira foram atrasadas. O alerta dizia que as contas seriam atualizadas o mais rápido possível, mas não especificou quando, informou o portal PIX11.

“Pedimos desculpas por qualquer atraso ou inconveniente”, dizia a mensagem do banco. O PIX11 procurou o Bank of America para comentar, mas não recebeu uma resposta imediatamente.

Anyone having issues with Zelle and Bank of America?

I'd love to interview you for my story today. @wsoctv @BankofAmerica @Zelle — Dan Matics (@DMaticsTV) January 18, 2023

So cool how @BankofAmerica magically disappeared a large Zelle transaction that HAD ALREADY POSTED and I had used to pay bills. Now I’m extremely in debt in my checking and I can’t get ahold of them. Unbelievable. — Brianna (@briannaleopard) January 18, 2023

#BankofAmerica customers are saying money is missing from accounts and they are unable to contact customer service. @BankofAmerica these folks deserve an explanation. pic.twitter.com/iFt8tflAr4 — Adams (@aroundtheweb_) January 18, 2023

Em um incidente não relacionado ao desta quarta-feira, uma nota do banco diz que parte do sistema teria sido invadido por um ataque cibernético na terça-feira, 17.



Segundo a nota, "O site do Bank of America (NYSE:BAC) estava passando por interrupções esporádicas na terça-feira relacionadas a um ataque cibernético que pode estar ligado a um grupo terrorista islâmico, de acordo com uma fonte próxima ao assunto. O site homônimo do banco com sede em Charlotte, na Carolina do Norte, bankofamerica.com, não estava carregando desde as 16h15 (horário leste) e tem sido inacessível para alguns usuários.



Uma fonte confirma à FOX Business que o site do Bank of America foi de fato atingido por um ataque cibernético. Foi um “ataque técnico” focado na infraestrutura de serviço de nome de domínio (DNS) do BofA.



Um porta-voz do BofA disse que "alguns clientes podem experimentar lentidão ocasional", mas o banco está "trabalhando para garantir a disponibilidade total". O BofA não quis comentar especificamente sobre os ataques, mas o porta-voz disse: "Posso dizer que tomamos continuamente medidas proativas para proteger nossos sistemas".