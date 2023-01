Fundador de empresa de criptomoedas é preso na FL por fraude de US$ 700 milhões

Agentes federais em Miami prenderam o fundador de uma empresa de criptomoedas na noite de terça-feira, 17, acusando-o de executar uma “vasta” operação de lavagem de dinheiro, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA nesta quarta-feira, 18.

Anatoly Legkodymov, 40, um cidadão russo que reside em Shenzhen, China, será indiciado em um tribunal federal em Miami na tarde desta quarta-feira. Ela é acusado de conduzir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e pode pegar até cinco anos de prisão.



Legkodymov é um executivo sênior e acionista majoritário da bolsa de criptomoedas Bitzlato, com sede em Hong Kong, que se comercializou como exigindo pouca ou nenhuma identificação pessoal dos usuários. Ele teria comandado as operações da Bitzlato de Miami em 2022 e 2023, segundo os promotores.



De acordo com o Departamento de Justiça, a Bizlato “tornou-se um paraíso para produtos criminais e fundos destinados a atividades criminosas”.



Os promotores alegam que a maior contraparte da Bizlator em transações criptográficas era o Hydra Market, descrita como “um mercado on-line anônimo e ilícito de narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro que era o maior e mais antigo mercado darknet do mundo .”

Os usuários da Hydra, de acordo com os promotores, trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com a Bizlato, diretamente ou por meio de intermediários, até que as autoridades americanas e alemãs fecharam a Hydra em abril passado.

Os promotores também disseram que a Bizlato recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware e disse que seus clientes “usavam rotineiramente o portal de atendimento ao cliente da empresa para solicitar suporte para transações com a Hydra, que a Bitzlato frequentemente fornecia e admitia em chats com o pessoal da Bitzlato que eles estavam negociando sob identidades falsas. ”



“Legkodymov e os outros gerentes de Bitzlato estavam cientes de que as contas de Bitzlato estavam repletas de atividades ilícitas e que muitos de seus usuários estavam registrados sob a identidade de outras pessoas”, disseram os promotores federais.

As autoridades na França também estão tomando suas próprias ações de fiscalização, de acordo com o DOJ.