Ron DeSantis quer proibição permanente de mandatos da Covid-19 na Flórida

O governador da Flórida, Ron DeSantis, está propondo uma legislação para proibir permanentemente as medidas de saúde da Covid destinadas a mitigar o vírus no estado.



A legislação proibiria a exigência de vacinas e máscaras nas escolas, a exigência de máscaras nas empresas e os chamados passaportes de vacinas que comprovem a vacinação. Também impediria os empregadores de contratar ou demitir funcionários com base no fato de terem sido vacinados e proibiria a demissão ou cancelamento da licença de profissionais médicos que possam discordar dos protocolos da Covid.



“Quando o mundo enlouqueceu, a Flórida era um refúgio de sanidade, servindo fortemente como alicerce da liberdade”, disse DeSantis em um comunicado à imprensa. “Essas medidas garantirão que a Flórida continue assim e fornecerão proteções históricas para a liberdade de expressão dos médicos.”

DeSantis tem sido um oponente vocal das medidas de saúde pandêmicas, apesar de seu apoio inicial às vacinas, que ele chamou de salva-vidas, em 2021.



O governador da Flórida, que pondera se desafiará Donald Trump nas primárias republicanas de 2024 para presidente, mostrou no mês passado que está se posicionando à direita do ex-presidente na questão das vacinas contra a Covid.



DeSantis convocou formalmente a Suprema Corte do estado para formar um grande júri para investigar se as empresas farmacêuticas enganaram criminalmente os habitantes da Flórida sobre os efeitos colaterais das vacinas. A medida, que está em desacordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, também foi amplamente criticada entre as figuras na órbita de Trump. A Suprema Corte da Flórida aprovou o pedido de DeSantis no final do mês passado.



DeSantis atraiu a ira de Trump pela primeira vez no ano passado, quando ele se recusou a dizer se recebeu uma injeção de reforço da Covid. O ex-presidente, cuja Operação Warp Speed acelerou o desenvolvimento de vacinas em meio à pandemia, parecia criticar políticos como DeSantis, que se recusaram a dizer se receberam uma injeção de reforço, chamando-os de “covardes”.

Em 2021, DeSantis assinou uma legislação que impunha multas aos empregadores que exigissem vacinas contra a Covid e bania os mandatos de vacinas de entidades governamentais e instituições educacionais. Ele também assinou uma ordem executiva que restringia o uso de passaportes de vacinas.