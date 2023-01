Escolas de enfermagem do sul da Flórida são acusadas de vender mais de 7 mil diplomas falsos

Três escolas de enfermagem do sul da Flórida venderam mais de 7 mil diplomas falsos, lucrando mais de US$ 100 milhões, segundo as o Departamento de Justiça do Sul da Flórida. Mais de 20 pessoas foram indiciadas no esquema, disseram promotores federais na tarde de quarta-feira, 25.

O procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, Markenzy Lapointe, e representantes do FBI Miami e do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do Inspetor-Geral falaram em uma coletiva de imprensa em Miami na quarta-feira.



Ao menos 25 funcionários e proprietários de três escolas de enfermagem do sul da Flórida: a Sacred Heart International Institute, em Fort Lauderdale; a Siena College of Health, em Lauderhill; e Palm Beach School of Nursing, em West Palm Beach, foram presos.



Todas as três instituições arrecadaram juntas mais de 100 milhões de dólares nos últimos dois anos. As autoridades informaram que, neste período, foram negociados 7.600 falsos títulos por cerca de $15 mil cada.



Os promotores fizeram 21 prisões até esta quinta-feira, 26. Os acusados eram da Flórida, Nova York, Nova Jersey, Texas e Delaware. “Indivíduos foram acusados em vários estados de crimes de fraude eletrônica, incluindo conspiração”, disse Lapointe.



Batizada de “Operação Nightingale”, em homenagem à lendária enfermeira Florence Nightingale, os investigadores afirmam que os candidatos a enfermagem "não fizeram nenhum trabalho escolar ou estágio para obter esses diplomas” e deram lucro de US$ 114 milhões às três escolas.



Segundo a investigação, quase um terço dos falsos diplomados pode já estar trabalhando, disseram as autoridades. Esses diplomados puderam passar em um exame escrito de enfermagem.



Muitos dos que compraram os diplomas falsos tinham experiência na área da saúde, incluindo auxiliares de enfermagem licenciados.



“Se você passou ou não no teste de licenciamento, para mim, isso não vem ao caso”, disse ele. “Para mim, se você passar no teste, mas não tiver feito (módulos clínicos obrigatórios), isso não te redime do erro de forma alguma.”

Os agentes alertaram os conselhos de enfermagem em todo o país sobre a fraude.



Um agente especial do FBI disse que o sul da Flórida “lidera a nação em fraude de saúde” e que os conselhos estaduais de enfermagem podem tomar medidas contra os enfermeiros acusados.

Ainda não há dano a paciente ligado àqueles que receberam diplomas falsos, mas os conselhos estaduais de licenciamento vão analisar para garantir que qualquer pessoa que tenha recebido um diploma falso não forneça mais atendimento.