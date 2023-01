DeSantis propõe pena de morte para estupradores de crianças na FL

O governador Ron DeSantis propôs uma série de mudanças nas leis de justiça criminal da Flórida na quinta-feira, 26, incluindo permitir a execução de estupradores de crianças.

Falando na Associação Benevolente da Polícia de Miami, DeSantis também propôs exigir apenas uma maioria absoluta dos jurados para recomendar a pena de morte em vez de um voto unânime. Tudo faz parte de sua proposta de legislação “anticrime” que busca “cimentar ainda mais a Flórida como o estado de lei e ordem”, de acordo com um infográfico fornecido ao canal ABC News.



Argumentando por suas mudanças propostas quando se trata da pena de morte, DeSantis citou o caso recente do atirador da escola de Parkland, Nikolas Cruz, que foi poupado de uma recomendação de pena de morte por um júri depois que não conseguiu chegar a um veredicto unânime sobre o assunto. Cruz foi condenado a quatro penas de prisão perpétua, 17 por homicídio e 17 por tentativa de homicídio.

Um jurado não deveria ser capaz de vetar isso”, disse DeSantis em relação ao caso de Cruz. “Não acho que a justiça foi feita nesse caso. Se você vai ter [punição] capital, você tem que administrá-la ao pior dos piores crimes”.



DeSantis também defendeu penas mais severas para certos crimes, especificamente o estupro de crianças e o tráfico de fentanil, especialmente quando a droga se assemelha a um doce e é vendida para crianças.

Para estupradores de crianças, DeSantis quer garantir que a sentença mínima que eles possam receber seja prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O governador da Flórida também quer restabelecer a pena capital para o crime.

As propostas do governador também incluem uma doação de US$ 5 milhões para continuar a luta "bem-sucedida" da Flórida contra o tráfico humano.

“Interdições em todo o estado” resultaram “em mais de 200 acusações criminais, incluindo quase 40 acusações de contrabando humano”, diz um infográfico da conta oficial de DeSantis no Twitter.



Em relação à luta de seu estado contra o fentanil, DeSantis está propondo não apenas penalidades adicionais para a droga quando ela se parece com um doce, mas também pretende dedicar US$ 20 milhões para apoiar os esforços de aplicação da lei na prisão de traficantes e traficantes da droga.

De acordo com o Departamento de Correções da Flórida, o primeiro condenado à morte executado no estado foi em 1924. Então, de maio de 1964 a maio de 1979, não houve execuções, pois a pena de morte não foi restabelecida até 1976. foram 99 execuções.

Neste momento, existem 301 prisioneiros atualmente no corredor da morte na Flórida.



Fonte: canal ABC2.