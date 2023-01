Flórida pretende reescrever a história ao rejeitar estudos afro-americanos, dizem críticos

O departamento de educação da Flórida, sob a liderança do governador republicano Ron DeSantis, rejeitou um curso de Colocação Avançada em estudos afro-americanos. A decisão está levando a uma onda de reação em todo o país - de outros legisladores estaduais a sindicatos e até mesmo uma possível ação judicial.



Esta semana, o Departamento de Educação da Flórida rejeitou o curso*, voltado a alunos do ensino médio dos EUA, dizendo em uma carta recente ao College Board que o curso é “inexplicavelmente contrário à lei da Flórida e carece significativamente de valor educacional”.



“A educação é sobre a busca da verdade, não a imposição de ideologia ou o avanço de uma agenda política”, tuitou DeSantis na segunda-feira, 23.



O comissário de educação da Flórida, Manny Diaz Jr., citou a "teoria crítica da raça" entre "outras violações óbvias da lei da Flórida" como razões para a decisão do departamento de estado de rejeitar o curso. “Não aceitamos doutrinação acordada disfarçada de educação”, disse Diaz.



No ano passado, quando o conselho estadual e a legislatura aprovaram medidas anticríticas da teoria racial para as escolas K-12, os defensores alertaram que isso limitaria as discussões sobre as experiências passadas e presentes dos negros americanos relacionadas à raça. Os professores da Flórida confirmaram ao K-12 Dive que tiveram discussões limitadas sobre as experiências e a história dos afro-americanos após a implementação das medidas. No entanto, o estado atualmente permite um curso de AP em História Europeia.



Contra a atitude de DeSantis, disse que “um governador não deveria ter o poder de ditar os fatos da história dos Estados Unidos”, disse o governador de Illinois, J.B. Pritzker, um democrata, em carta ao College Board, que desenvolve os cursos AP que ajudam estudantes do ensino médio em todo o país a obter crédito universitário.



Na quarta-feira, o advogado de direitos civis Ben Crump anunciou que três estudantes do ensino médio da Flórida estão preparados para contestar a decisão do estado no tribunal. Becky Pringle, presidente da National Education Association, o maior sindicato trabalhista do país, também estava presente quando Crump fez o anúncio.



“Quando censuramos as aulas e disfarçamos os planos de aula, prejudicamos nossos alunos e prestamos um profundo desserviço a eles”, tuitou Pringle. “Apoio os educadores da capital do estado da Flórida hoje para exigir educação completa e honesta para todos os estudantes da Flórida”.

Pringle, junto com mais de 28.000 outros na tarde de quinta-feira, assinou uma petição exigindo que o Conselho Estadual de Educação da Flórida aprovasse o curso.



Depois que o estado rejeitou o curso, o College Board anunciou na terça-feira que lançará uma nova versão revisada do curso em 1º de fevereiro, primeiro dia do Mês da História Negra.



Uma prévia de 81 páginas do curso AP African American Studies que ainda não foi disponibilizado publicamente pelo College Board, mas foi publicado pelo Florida Standard, mostra que o curso inclui informações sobre:



- As origens da diáspora africana.

- Escravidão.

- Política negra, artes e literatura.

- Movimentos de direitos civis e diversidade nas comunidades negras, incluindo estudos queer negros.



*Fazer aulas de colocação avançada (advanced placement - AP) no ensino médio pode ajudar os alunos a obter créditos universitários junto com seu diploma e economizar nas mensalidades como estudante de graduação. As aulas AP preparam os alunos para fazer testes de conhecimento de nível universitário em 38 assuntos. Os alunos que obtiverem notas de aprovação nesses testes podem obter créditos universitários.



