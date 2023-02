Morador do sul da Flórida desaparece na Chapada dos Veadeiros (GO)

Raul Jimenez, 30 anos, morador de Delray Beach, sul da Flórida, está desaparecido desde sábado, 28, quando fazia trilha com amigos em uma cachoeira em Alto Paraíso (GO), na Chapada dos Veadeiros.



Raul estava acompanhado de um casal de amigos identificados como Marcelo e Giselle, e uma outra pessoa não identificada, quando o grupo foi surpreendido pelo aumento repentino do volume de água na cachoeira — conhecido como cabeça d’água*.



Segundo as informações, a água ao redor de seu grupo começou a subir muito rápido, indo de onde eles conseguiram caminhar em pedras até a cintura em poucos minutos.



Marcelo e Giselle conseguiram alcançar uma das margens e saíram da cachoeira em segurança. O terceiro turista ficou ilhado, em local de difícil acesso, e teve de ser resgatado pelos bombeiros. Jimenez teria sido levado pela correnteza e não foi visto desde então.



“Estamos com muito medo agora, porque chegamos a esta cachoeira, e está assim”, disse ela enquanto girava a câmera para mostrar as águas subindo. “Quase não havia água lá, e então toda essa água começou a entrar. É bem forte e profunda", postou Giselle em um vídeo nas redes sociais.



Pouco depois, a água chegou à altura dos ombros e o grupo foi arrastado.



Militares do Corpo de Bombeiros de Goiás seguem nas buscas pelo turista. As operações recomeçaram na manhã desta segunda-feira, 30, com reforço e auxílio de cães, drones e guias locais. No entanto, o grande volume de chuvas do período tem dificultado os trabalhos.

Uma campanha no GofundMe foi aberta pelos amigos para ajudar a arrecadar fundos para as buscas.

Cabeça d’água e Tromba d’água

A

ocorre quando um grande volume de chuva cai em partes superiores do curso d’água. Isto causa o aumento rápido e repentino do nível de um rio corrente ou cheio, devido a chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos de seu percurso. Dessa forma, após algum tempo, se observa um aumento repentino do nível nas áreas mais baixas, mesmo que longe de onde ocorreu a chuva.

A

é uma nuvem funil que se forma sobre um corpo d’água e que se prolonga da base da nuvem até tocar a superfície da água. A tromba d´água pode se formar sobre um mar, um lago ou no oceano. O formato lembra o de um tornado e muitas pessoas confundem os dois fenômenos.

Fonte: Instituto Estadual de Ambiente do Rio de Janeiro.