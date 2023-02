Tiroteio acontece minutos depois de crianças descerem de ônibus escolar em Lakeland (FL)

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em um tiroteio em Lakeland, 40 milhas a leste de Tampa, oeste da Flórida, na tarde de segunda-feira, 30, em um ataque pouco depois de crianças descerem de ônibus escolar.

A polícia foi chamada ao local às 15h43 e encontrou várias vítimas. Duas pessoas estão em estado crítico e as outras oito não correm risco de vida, disse o chefe de polícia de Lakeland, Sam Taylor, em entrevista coletiva na segunda-feira. As vítimas são homens adultos entre 20 e 35 anos.



Imagens obtidas pela polícia mostram um Nissan azul escuro de quatro portas chegando ao local e diminuindo a velocidade antes de as janelas abrirem. Segundo a polícia, havia quatro atiradores dentro do carro que atiraram dos dois lados da rua pelas quatro janelas.



"Temos motivos para acreditar que este foi um evento direcionado, que não foi um ato aleatório", disse o chefe de polícia.

Um ônibus escolar tinha acabado de deixar crianças em frente a uma casa poucos minutos antes do início do tiroteio.



"Eu esperava que fossem fogos de artifício, mas não vi fumaça", disse uma mãe à Fox 35 Orlando. "É tão surreal; é assustador. As crianças tinham acabado de descer do ônibus. As crianças ainda estavam voltando para suas casas bem aqui. Portanto, é uma bênção que ninguém tenha se machucado."



Segundo o chefe de polícia, não está claro por que as vítimas estavam do lado de fora quando o tiroteio aconteceu, mas havia "uma grande quantidade" de maconha no local, sugerindo uma venda de narcóticos na hora. A polícia ainda investiga se isso tem relação com o tiroteio e se este está relacionado à atividade de gangues, mas os investigadores não descartam essa hipótese. A polícia não acredita que haja uma ameaça ao público no momento.



A polícia está oferecendo recompensa de $5 mil para dicas que levem aos autores do crime.





O tiroteio ocorreu enquanto os republicanos da Flórida pressionam para afrouxar ainda mais as leis sobre armas. Atualmente, a Flórida não exige que alguém tenha permissão para comprar ou possuir uma arma, mas os proprietários de armas precisam de uma permissão para portar a arma em público.

Defendidos pelo governador Ron DeSantis, os legisladores devem aprovar um projeto de lei que legaliza o porte oculto sem permissão.



A violência armada nos EUA é uma crise de saúde pública, de acordo com a American Public Health Association. É uma das principais causas de morte prematura no país, responsável por mais de 38.000 óbitos anualmente. Com base nos dados do Gun Violence Archive, pelo menos 3.587 pessoas morreram devido à violência armada no primeiro mês de 2023, e pelo menos 51 tiroteios em massa já ocorreram – o maior número registrado em janeiro em nove anos.



Fonte: BuzzFeed News.