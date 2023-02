DeSantis pede mais US$ 12 milhões para transportar indocumentados para outros estados

O governador Ron DeSantis quer reservar mais dinheiro para o programa de realocação de imigrantes indocumentados do estado, de acordo com seu plano orçamentário divulgado na quarta-feira, 1.



DeSantis pediu em proposta que os legisladores estaduais aloquem outros US$ 12 milhões para transportar imigrantes indocumentados para outros estados.

No ano passado, a legislatura destinou $ 12 milhões para DeSantis transportar imigrantes indocumentados trazidos do Texas, mas que fizeram uma parada rápida na Flórida.



“O Framework for Freedom Budget inclui US$ 12 milhões para continuar a implementação da iniciativa do governador de proteger os moradores da Flórida contra os danos resultantes da imigração ilegal, facilitando o transporte de estrangeiros não autorizados”, diz a proposta.

O voo com 50 imigrantes, a maioria venezuelanos, saiu do Texas para Martha's Vineyard, fazendo uma parada na Flórida. Foi a única vez que os imigrantes estiveram fisicamente na Flórida, durante uma breve parada no aeroporto de Crestview. Aqueles transportados através do programa de realocação entraram com uma ação coletiva contra o governador e funcionários do estado.



Em entrevista coletiva na quarta-feira, DeSantis revelou sua proposta de orçamento, que inclui outros US$ 12 milhões para transportar imigrantes indocumentados "de qualquer ponto de origem nos EUA para qualquer jurisdição". Desta vez, a disposição estabelece que o governador pode usar esses dólares para transportar migrantes que vivem em outros estados para qualquer jurisdição.



"Acho que as pessoas estão cansadas de ter uma fronteira aberta sem estado de direito neste país", disse DeSantis a repórteres. "Podemos apenas sentar aqui e não fazer nada sobre isso ou podemos realmente nos levantar e dizer que quaisquer ferramentas que temos à nossa disposição, vamos usar."

Em setembro, DeSantis gastou US$ 1,5 milhão para transportar principalmente imigrantes venezuelanos de San Antonio, Texas, para Martha's Vineyard.

A administração de DeSantis está enfrentando processos judiciais sobre a mudança. O Departamento de Transportes da Flórida orçou pelo menos $ 500.000 para honorários advocatícios para defender a ação no tribunal. Desse total, cerca de US$ 155.000 foram pagos, mostra o registro estadual.



