Funcionários testemunham em julgamento após 12 mortes em lar de idosos em Hollywood (FL)

Funcionários testemunham no julgamento do ex-administrador do Centro de Reabilitação de Hollywood Hills onde 12 idosos morreram após o furacão Irma em 2017.



Jorge Carballo, o administrador e CEO do centro na época, responde por homicídio culposo, acusado de nove acusações de homicídio culposo agravado de uma pessoa idosa ou deficiente.



O estado tem mais de 70 testemunhas e 35 videoclipes para apresentar a um júri de seis pessoas. Com essas evidências, eles esperam mostrar que o administrador foi negligente.



De acordo com as autoridades, os pacientes começaram a morrer no centro de reabilitação dias depois que o furacão devastador atingiu o sul da Flórida em meio a quedas de energia generalizadas.



O estado diz que a culpa é de Carballo porque ele não agiu de acordo, dando aos residentes idosos a ajuda de que precisavam quando as temperaturas subiram para o que testemunhas disseram ser mais de 108 graus F.



No dia 10 de setembro de 2017, momentos após o furacão Irma varrer o sul da Flórida,várias ligações foram feitas para o diretor. Ele não teria tomado nenhuma atitude rápida para evitar as mortes, segundo a acusação.



Doze mortes no centro foram consideradas homicídios. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão em cada acusação.



Os investigadores disseram que o centro não evacuou os pacientes quando as temperaturas internas começaram a subir, embora um hospital totalmente funcional estivesse do outro lado da rua.



Depoimento dos funcionários



Emmanuella Destin, CNA do Centro de Reabilitação de Hollywood Hills, fez o teste na quinta-feira, dizendo ao tribunal que reclamou a um coordenador de equipe que as condições eram insuportáveis demais para trabalhar.



“Eu estava dizendo (a eles) o que eles poderiam fazer por ela porque estava muito quente (e) estávamos suando – essa não é a condição que as pessoas deveriam ter para trabalhar”, disse ela.

Mark Miller, um funcionário da manutenção do centro de reabilitação, compareceu ao tribunal para descrever como colocou unidades de ar portáteis no primeiro e segundo andares, ventilando-as para o teto.



Enquanto o trabalhador acreditava que estava ajudando, a defesa argumentou que ele pode ter aumentado a temperatura.



Os jurados também viram imagens dos corpos das vítimas no local, que foram posteriormente examinadas pelo médico legista assistente de Broward na época, Dr. Wendolyn Sneed.

“Este paciente tem uma temperatura de 109,9 Fahrenheit”, disse ela.

Com várias vítimas idosas vindo do centro de reabilitação para seu escritório, Sneed soube que o centro perdeu energia para seu refrigerador, informação que ela disse ter ajudado a determinar a causa da morte em vários pacientes.



Fonte: Local 10.