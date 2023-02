'Parte do legado': Memorial das vítimas do tiroteio em Parkland é iniciado

Uma fundação dedicada às 17 vítimas fatais do tiroteio na escola de Parkland começou a arrecadar dinheiro e buscar projetos para um memorial público às vítimas em uma reserva natural, na fronteira de Parkland e Coral Springs, perto da Marjory Stoneman Douglas High School, onde aconteceu o maior tiroteio da história moderna dos EUA.



A Parkland 17 Memorial Foundation disse que o memorial oferecerá ao público um lugar para refletir sobre as vítimas do tiroteio, que ocorreu pouco antes do final do dia escolar na Marjory Stoneman Douglas High School em 14 de fevereiro de 2018.



“Realmente esperamos que se torne um lugar majestoso [onde] as famílias e a comunidade possam vir e refletir pacificamente sobre seus entes queridos e lembrar as vidas que viveram”, disse Mike Moser, presidente da Parkland 17 Memorial Foundation.



Em 2022, um mural de memórias com fotos das vítimas e uma área para escrever mensagens foi erguido no Pine Trails Park em Parkland.

Mas a ideia de um memorial surgiu logo após a tragédia quando foi formado um grupo determinado a tornar o memorial uma realidade. Eles registraram sua organização sem fins lucrativos - a Parkland 17 Memorial Foundation - com o estado em 2021. A liderança do conselho representa famílias de vítimas, socorristas, membros da comunidade e as cidades de Coral Springs e Parkland.



Em janeiro deste ano, a fundação iniciou os planos para seu memorial, publicando uma convocação nacional para escolha dos artistas. As inscrições, aceitas até 17 de março, irão para o conselho e as famílias para revisão - um processo que pode levar meses.



Todo o empreendimento pode levar anos para ser concluído. Os memoriais de outras tragédias, como os tiroteios nas escolas de Columbine e Sandy Hook, levaram até 10 anos.







Em novembro, Nikolas Cruz foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional após um julgamento de três meses em Fort Lauderdale. O júri votou 9 a 3 em 13 de outubro para condenar Cruz à morte, mas a lei da Flórida exige unanimidade para que essa sentença fosse imposta.

