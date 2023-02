Miami International Boat Show começa com expectativa de mais de 100 mil visitantes

O Miami International Boat Show 2023 reabriu nesta quarta-feira, 15, com exposições em Miami e Miami Beach até domingo, 19.

Com mais de 1.000 fornecedores no Miami Beach Convention Center, os organizadores do evento esperam mais de 100.000 visitantes de aproximadamente 35 países ao redor do mundo.

O Miami Beach Convention Center será um dos muitos locais que exibirão embarcações de todos os tipos no evento. Outro local onde os visitantes podem ver os barcos em terra é o Pride Park.



De grandes iates a embarcações de 21 pés, o showroom está repleto de diferentes acessórios para quando estiver na água.

De acordo com os organizadores do evento, o show de barcos deve gerar cerca de US$ 1,34 bilhão nos próximos cinco dias para o estado.







Os maiores iates ficarão expostos no Miami International Boat Show de 2023 e provam que a cidade na Flórida será o point certo para quem quiser se aventurar na água este ano.



Segundo a Forbes, o APHO, o superiate de 377 pés de comprimento projetado pela Nuvolari-Lenard, tem aparecido na capa de todas as principais revistas do setor desde seu lançamento, em 2021. Já o superiate Kismet, de 312 pés e de propriedade de Shahid Khan, dono do time de futebol americano Jacksonville Jaguars, tem sido fretado por grandes celebridades, entre elas Beyoncé e Jay-Z.



Depois deles, os maiores iates do evento ficam na faixa de 100 pés, incluindo todo tipo de barco: desde poderosos esportivos de pesca até Jet-Skis, Sea Bobs e pranchas de stand-up-paddleboard.



Os compradores de ingressos também podem apoiar uma grande causa com doações destinadas a aumentar a conscientização e apoiar a missão de preservar a Baía de Biscayne. Para mais informações sobre como comprar ingressos, clique aqui.