Trem da Brightline colide com veículo em Deerfield Beach (FL); acidentes nos trilhos aumentam

Uma mulher colidiu o carro em que dirigia com um trem de alta velocidade da Brightline na tarde de quarta-feira, 15, nos trilhos da ferrovia em Deerfield Beach, sul da Flórida. É o terceiro acidente esta semana envolvendo um trem, não só da companhia.



O acidente aconteceu por volta das 15h16 na área da Northeast 48th Street e Dixie Highway, de acordo com o Gabinete do Xerife de Broward. Por sorte, a mulher teve somente ferimentos leves e foi hospitalizada. Em vídeo filmado por pessoas que passavam no momento do acidente, é possível ver a mulher saindo de dentro do carro após a colisão e a parte frontal do veículo destruída.





As autoridades não divulgaram detalhes sobre o que levou ao acidente, mas o índice de motoristas e pedestres que se arriscam atravessando os trilhos em momentos perto da chegada do trem e até quando a cancela está abaixada tem aumentado.



Em acidentes recentes envolvendo trens da Brightline, duas pessoas morreram no início deste mês depois que o trem de alta velocidade as atingiu em Delray Beach.



O incidente de Deerfield Beach é o terceiro acidente esta semana que envolveu um trem. Na quarta-feira anterior em Hollywood, um pedestre foi atropelado e morto por um trem. No dia anterior, um homem foi hospitalizado após ser atropelado por um trem em Doral. Nenhum desses acidentes envolveu trens da Brightline.



No verão passado, o governo federal concedeu à Brightline uma doação de US$ 25 milhões para melhorar a segurança ao longo de algumas das pistas mais perigosas do país.

Um relatório da NBC 6 Investigators de julho revelou como motoristas e pedestres se movem consistentemente para os trilhos quando o trem chega, causando 85 acidentes desde 2018, matando 27 pessoas e ferindo outras 30. O Condado de Broward quase dobra os condados de Miami-Dade e Palm Beach em mortes, feridos e colisões totais, de acordo com um banco de dados de colisões da Federal Railroad Administration.



Para evitar acidentes, a empresa orienta aos motoristas e pedestres, que:

· Nunca ultrapassem a cancela abaixada;

· Nunca tentem passar pelo trilho quando há um trem se aproximando;

· Estejam cientes de que há trens se aproximando em ambas as direções.

Fontes: Local 10 e NBC Miami.

Leia também