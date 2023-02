Pescador pega um dos maiores tubarões da Flórida em Miami Beach

Um pescador pode ter capturado o maior tubarão touro da Flórida em Miami Beach. Michael Hengel, 22, disse que conseguiu um tubarão-touro gigante em North Beach na noite de domingo, 12.



Hengel tinha andado de caiaque a cerca de 300 metros da costa e colocado a isca na água. Ele então voltou de caiaque e esperou por uma mordida. Para sua surpresa, uma enorme fêmea de tubarão literalmente mordeu a isca.



Dois banhistas o ajudaram a puxar o tubarão para a praia. Em um minuto, ele removeu o anzol do animal, tirou algumas fotos e arrastou o tubarão de volta para a água com segurança. Ele declarou sua captura à Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida. Levará algum tempo até que ele saiba se quebrou o recorde não oficial de captura e liberação.



Depois de fazer as medições, Hengel disse que o tubarão-touro tinha 9 pés e meio de comprimento com uma circunferência de 55 polegadas e peso estimado de pelo menos 550 libras. O recorde oficial para o maior tubarão-touro já capturado na Flórida é de 517 libras.



“Foi logo após o pôr do sol. As hastes começaram a disparar e eu coloquei o anzol e lutei com ela por cerca de uma hora ”, disse Hengel. “Assim que a coloquei na praia, percebi que era um monstro."



Para Hengel ser considerado para o registro oficial, ele teria que matar o tubarão e trazê-lo para ser pesado. Ele decidiu não matar o animal porque os tubarões desempenham um papel fundamental no ecossistema do oceano.



“Os tubarões estando no topo da cadeia alimentar os tornam as espécies mais importadas para se manter vivo”, disse ele. “Se você remover os tubarões, os peixes maiores ficarão superpovoados e comerão todos os peixes menores. E então não há peixes menores e tudo fica confuso.” Hengel trabalha com marketing empresarial, mas é apaixonado por biologia.



A pesca terrestre é simplesmente quando as pessoas pescam na costa, em vez de sair de barco.



Fonte: Miami Herald.